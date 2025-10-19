Happy Diwali 2025 Wishes: इन दिल छू लेने वाले मैसेज से प्रियजनों को भेजें दीवाली की शुभकामनाएं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Diwali 2025 Wishes in Hindi: वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 20 अक्टूबर (Diwali 2025 Date) को दीवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व है। साथ ही दीपक जलाने का भी विधान है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, दीवाली (Diwali 2025 Whatsapp Status Download) के दिन मां लक्ष्मी की उपासना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। दीवाली (Diwali 2025 Images) के खास त्योहार की लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, तो ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए है दीवाली (Diwali Shayari in Hindi) के शुभ संदेश, जिनके द्वारा अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं (Diwali 2025 Quotes, Diwali 2025 Greetings) भेजें।

दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं इन हिंदी (Diwali Ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi)

सुख और समृद्धि आपके आंगन में झिलमिलाए

दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाए

खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाएं

आपको दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं



दीपों की ज्योति से हर कोना उजाला हो

आपके घर में लक्ष्मी का वास हो

सभी दुख-दर्द आपसे दूर हो जाएं

और खुशियों का सागर आपके जीवन में बह जाए.

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं





सुख के दीप जले, घर आंगन में खुशहाली हो,

बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का प्यार मिले,

ऐसी आपकी मंगल दीवाली हो।

दीपावली की शुभकामनाएं





लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार

सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,

जीवन में आएं खुशियां अपार

शुभकामना करो हमारी स्वीकार.

दीवाली की शुभकामनाएं





लक्ष्मी मां का आशीर्वाद मिले

घर में सुख-समृद्धि और

खुशियां ही खुशियां रहें

हैप्पी दिवाली 2025





जब दीपक मुस्कुराए तो समझो लक्ष्मी आई है

जब दिल खुश हो जाए तो समझो दिवाली आई है

दीवाली की शुभकामनाएं





दीवाली के शुभ अवसर पर,

आपका जीवन खुशियों से जगमगाए और

आपका घर गर्मजोशी और समृद्धि से भर जाए

आपको दीवाली की शुभकामनाएं





दीप जगमगाते रहें

सबके घर झिलमिलाते रहें

साथ हों सब अपने

सब यूं ही मुस्कुराते रहें

दीवाली की शुभकामनाएं

