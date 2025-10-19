Language
Back Image
    Happy Diwali 2025 Wishes: इन दिल छू लेने वाले मैसेज से प्रियजनों को भेजें दीवाली की शुभकामनाएं

    By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 05:05 PM (IST)

    Diwali Ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi दीवाली का पर्व में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन देशभर में खास रौनक देखने को मिलती है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेशग की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन लोग एक-दूसरे को दीवाली की शुभकामनाएं भी देते हैं।

    Hero Image

    Diwali Wishes in Hindi: दीवाली के शुभ संदेश इन हिंदी 

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Diwali 2025 Wishes in Hindi: वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 20 अक्टूबर (Diwali 2025 Date) को दीवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व है। साथ ही दीपक जलाने का भी विधान है।

    धार्मिक मान्यता के अनुसार, दीवाली (Diwali 2025 Whatsapp Status Download) के दिन मां लक्ष्मी की उपासना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। दीवाली (Diwali 2025 Images) के खास त्योहार की लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, तो ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए है दीवाली (Diwali Shayari in Hindi) के शुभ संदेश, जिनके द्वारा अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं (Diwali 2025 Quotes, Diwali 2025 Greetings) भेजें।

    दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं इन हिंदी (Diwali Ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi)

    diwali photo

    सुख और समृद्धि आपके आंगन में झिलमिलाए
    दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाए
    खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाएं
    आपको दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

    Diwali


    दीपों की ज्योति से हर कोना उजाला हो
    आपके घर में लक्ष्मी का वास हो
    सभी दुख-दर्द आपसे दूर हो जाएं
    और खुशियों का सागर आपके जीवन में बह जाए.
    दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

    diwali image

    सुख के दीप जले, घर आंगन में खुशहाली हो,
    बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का प्यार मिले,
    ऐसी आपकी मंगल दीवाली हो।
    दीपावली की शुभकामनाएं



    लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार
    सोने-चांदी से भर जाए आपका घर-बार,
    जीवन में आएं खुशियां अपार
    शुभकामना करो हमारी स्वीकार.
    दीवाली की शुभकामनाएं

    diwali 2025

    लक्ष्मी मां का आशीर्वाद मिले
    घर में सुख-समृद्धि और
    खुशियां ही खुशियां रहें
    हैप्पी दिवाली 2025

    Diwali

    जब दीपक मुस्कुराए तो समझो लक्ष्मी आई है
    जब दिल खुश हो जाए तो समझो दिवाली आई है
    दीवाली की शुभकामनाएं

    Diwali

    दीवाली के शुभ अवसर पर,
    आपका जीवन खुशियों से जगमगाए और
    आपका घर गर्मजोशी और समृद्धि से भर जाए
    आपको दीवाली की शुभकामनाएं

    diwali 2025

    दीप जगमगाते रहें
    सबके घर झिलमिलाते रहें
    साथ हों सब अपने
    सब यूं ही मुस्कुराते रहें
    दीवाली की शुभकामनाएं

