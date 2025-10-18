Diwali 2025 Kab Hai: कब है दिवाली? किसका चमकेगा भाग्य? देखें सही तिथि और शुभ मुहूर्त, छठ पूजा कब से शुरू?

संवाद सहयोगी, भागलपुर। Dhanteras 2025 Date, Diwali 2025 Date, Chhath 2025 Date वर्ष 2025 का कार्तिक मास धन की देवी मां लक्ष्मी की आराधना से लेकर सूर्योपासना का महापर्व छठ तक सौभाग्य और साधना का अनुपम संगम लेकर आ रहा है। पूरे पखवाड़े में हर दिन धनतेरस से दीपोत्सव और फिर छठ पर्व तक नए-नए दीप जलेंगे। ग्रह-नक्षत्र भी इस दौरान विशेष संयोग बना रहे हैं। शुभ मुहूर्त में धनतेरस की खरीदारी से लेकर दिवाली में लक्ष्मी-गणेश पूजन तक हर कार्य फलदाई होंगे। धनतेरस 2025 पर लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा, झाड़ू, कलश, बर्तन आदि खरीदना शुभ माना गया है। बूढ़ानाथ मंदिर से संबद्ध पंडित भुपेश मिश्रा के अनुसार धनतेरस, दिवाली और छठ व्रत के खास दिनों और शुभ मुहूर्त की स्थिति कुछ इस तरह होगी।