    Diwali 2025 Kab Hai: कब है दिवाली? किसका चमकेगा भाग्य? देखें सही तिथि और शुभ मुहूर्त, छठ पूजा कब से शुरू?

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:51 PM (IST)

    Diwali 2025 Kab Hai: कार्तिक मास में धनतेरस, दिवाली से सूर्योपासना का महापर्व छठ तक भक्ति की अविरल धारा बह रही है। इस साल पावन मास में सौभाग्य और साधना का अनुपम संगम हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों के विशेष संयोग में समृद्धि की आराधना का पर्व मना रहे जनमानस के लिए खरीदारी से लेकर गणेश-लक्ष्मी पूजा व मां काली पूजन तक हर कार्य फलदायी होंगे। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 20 अक्टूबर को दिवाली और 25 अक्टूबर से छठ पर्व शुरू हो रहा है।

    Diwali 2025 Kab Hai: इस साल कार्तिक मास में धनतेरस, दिवाली से सूर्यापासना महापर्व छठ पूजा तक भक्ति की अविरल धारा बह रही है।

    संवाद सहयोगी, भागलपुर। Dhanteras 2025 Date, Diwali 2025 Date, Chhath 2025 Date वर्ष 2025 का कार्तिक मास धन की देवी मां लक्ष्मी की आराधना से लेकर सूर्योपासना का महापर्व छठ तक सौभाग्य और साधना का अनुपम संगम लेकर आ रहा है। पूरे पखवाड़े में हर दिन धनतेरस से दीपोत्सव और फिर छठ पर्व तक नए-नए दीप जलेंगे। ग्रह-नक्षत्र भी इस दौरान विशेष संयोग बना रहे हैं। शुभ मुहूर्त में धनतेरस की खरीदारी से लेकर दिवाली में लक्ष्मी-गणेश पूजन तक हर कार्य फलदाई होंगे। धनतेरस 2025 पर लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा, झाड़ू, कलश, बर्तन आदि खरीदना शुभ माना गया है। बूढ़ानाथ मंदिर से संबद्ध पंडित भुपेश मिश्रा के अनुसार धनतेरस, दिवाली और छठ व्रत के खास दिनों और शुभ मुहूर्त की स्थिति कुछ इस तरह होगी।  

    धनतेरस 2025 : किसके लिए कौन-सा मुहूर्त रहेगा शुभ Dhanteras 2025

    • धनतेरस 2025 : 18 अक्टूबर (शनिवार) अति मंगलकारी
    • त्रयोदशी तिथि प्रवेश : दोपहर 1:32 बजे
    • धनतेरस की खरीदारी का शुभ समय : दोपहर 1:32 बजे से पूरी रात 

    धनतेरस 2025 : कौन सी राशि वाले क्या खरीदें Dhanteras 2025 Date 

    • सिंह, तुला और मीन राशि : सोना, हीरा
    • मेष, कर्क और धनु राशि : चांदी या चांदी के बर्तन
    • मिथुन, वृश्चिक और कुंभ राशि : तांबा, भूमि, भवन, वाहन
    • वृषभ, कन्या और मकर राशि : लोहा, लकड़ी संबंधी वस्तुएं

    दिवाली 2025 कब है? Diwali 2025Date

    • छोटी दिवाली : 19 अक्टूबर (रविवार)
    • दिवाली : 20 अक्टूबर (सोमवार) 
    • शुभ मुहूर्त : गणेश-लक्ष्मी पूजा का शुभ समय पूरे दिन-रात, रात्रि में काली पूजा (Diwali Kab Hai)

    छठ पूजा 2025 : सूर्योपासना का महापर्व, छठ कब है Chhath 2025 Date

    • 25 अक्टूबर : नहाय-खाय (शनिवार)      
    • 26 अक्टूबर : खरना (रविवार)     
    • 27 अक्टूबर : अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य (सोमवार) शाम 05:10 से 05:58 बजे
    • 28 अक्टूबर : प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ्य (मंगलवार) सुबह 05:33 से 06:30 बजे

    अक्टूबर-नवंबर 2025 के प्रमुख त्योहार

    • अक्षय नवमी : 30 अक्टूबर (गुरुवार): आंवला वृक्ष पूजन 
    • देवोत्थान एकादशी : 01 नवम्बर (शनिवार)
    • तुलसी विवाह : 02 नवम्बर (रविवार)
    • कार्तिक पूर्णिमा : 05 नवंबर (बुधवार) गंगा स्नान