Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Diwali 2025: धन में वृद्धि के लिए दीवाली पर करें तिजोरी से जुड़े ये उपाय, होगा मां लक्ष्मी का वास

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:00 PM (IST)

    दीपावली का पर्व भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन पर लक्ष्मी-गणेश की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। धन-समृद्धि के लिए आप इस दिन पर तिजोरी से जुड़े कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जिससे आपको धन संबंधी समस्याओं से राहत मिल सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Diwali 2025 तिजोरी के उपाय (Picture Credit: Freepik) (AI Image)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली का पर्व हर साल बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है, जिसका इंतजार बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्गों तक को रहता है। पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक माह की अमावस्या पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस साल दीपावली (Diwali 2025) 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है। आज हम आपको दीवाली के दिन तिजोरी से जुड़े कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें आजमाकर आपको काफी लाभ देखने को मिल सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जरूर करें ये काम

    नियमित रूप से खासकर दीवाली के दिन तिजोरी की सफाई व पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि तिजोरी को घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को कुबेर देवता की दिशा माना गया है। ऐसे में इस बातों का ध्यान रखने से साधक को कुबेर देव की कृपा प्राप्त होती है और धन आगमन के रास्ते खुलते हैं।

    diwali i (1)

    (Picture Credit: Freepik) (AI Image)

    करें ये उपाय

    दीवाली के दिन एक साफ-सुथरे लाल रंग के कपड़े में गुलाब की पंखुड़ियां, सुपारी और 1-2 सिक्के बांध दें। इसके बाद इस पोटली को दीवाली के दिन लक्ष्मी-गणेश जी की पूजा में रखें। पूजा समाप्त होने के कुछ समय बाद उस पोटली को आप अपनी तिजोरी में रख दें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और घर में धन-समृद्धि का आगमन होता है।

    lakshmi-ग

    (Picture Credit: Freepik) (AI Image)

    तिजोरी में रखें ये चीज

    दीवाली के खास मौके पर आप अपनी तिजोरी में श्रीयंत्र, कौड़ी, चांदी का सिक्का, या लक्ष्मी जी के चरण चिह्न रख सकते हैं। इसके साथ ही लक्ष्मी जी का प्रिय शंख और हल्दी की गांठ रखने से भी आपको काफी लाभ मिल सकता है। इन सभी वस्तुओं को अपनी तिजोरी में रखना काफी शुभ माना गया है। इससे साधक पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। 

    यह भी पढ़ें- Dev Diwali 2025: देव दीपावली पर शिववास योग समेत बन रहे हैं कई मंगलकारी संयोग, होगी खुशियों की बरसात

    यह भी पढ़ें - Diwali 2025: इस दीवाली इन जगहों को दीपक से करें जगमग, घर में हमेशा रहेगा मां लक्ष्मी का वास

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।