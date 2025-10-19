Diwali 2025: नारियल से लेकर सिंदूर तक, Diwali Puja की हर सामग्री देती है खास संकेत...

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली पर्व देवी मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही कुबेर देव की भक्ति और साधना की जाती है। दीवाली का त्योहार देश और विदेश में धूमधाम से मनाया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्तिक अमावस्या तिथि पर प्रदोष काल में धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। वहीं, पूजा के अंत में आरती की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दीवाली के दिन पूजा में प्रयोग होने वाली चीजों का खास महत्व है और ये विशेष संदेश देते हैं? आइए, पूजा सामग्री के संदेश और महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं-