Chandra Gochar 2025: देव दीवाली तक इन राशियों पर बरसेगी भगवान शिव की कृपा, पूरी होगी मनचाही मुराद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार 04 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ज्योतिषियों की मानें तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मन के कारक चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से दो राशि के जातकों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसेगी। आइए, इन राशियों के बारे में जानते हैं-

चंद्र देव राशि परिवर्तन मन के कारक चंद्र देव मंगलवार 04 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 34 मिनट पर राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय चंद्र देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में चंद्र देव दो दिनों तक रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में गोचर करेंगे।

मिथुन राशि चंद्र देव के मेष राशि में गोचर करने से मिथुन राशि के जातक स्वभाव से चंचल हो सकते हैं। आपकी दोस्ती श्रेष्ठ लोगों से हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मित्र आपकी मदद के लिए हमेशा आगे रहें। दोस्त की मदद से आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। धन-धान्य में बढ़ोतरी होगी। समाज से जुड़े कार्य आपके माध्यम से पूरे होंगे। इससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। साथ ही यश और कीर्ति दूर-दूर तक फैलेगी। सरकारी मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। संतान से आपको सुख मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को किस्मत का साथ मिल सकता है। शुभ कामों में सफलता मिलेगी। बिगड़े काम बनेंगे। देव दीवाली के दिन स्नान-ध्यान के बाद गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मनचाही मुराद पूरी होगी।