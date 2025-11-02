Chandra Gochar 2025: देव दीवाली तक इन राशियों पर बरसेगी भगवान शिव की कृपा, पूरी होगी मनचाही मुराद

Language
    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    4 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन चंद्र देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे, जिससे मिथुन और मीन राशि के जातकों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसेगी। मिथुन राशि वालों को धन-धान्य में वृद्धि, मान-सम्मान और सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, जबकि मीन राशि वालों को परिवार में खुशी, आर्थिक मजबूती और आय में वृद्धि का लाभ मिलेगा।

    Chandra Gochar 2025: देव दीवाली का धार्मिक महत्व

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार 04 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है।

    ज्योतिषियों की मानें तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मन के कारक चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से दो राशि के जातकों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसेगी। आइए, इन राशियों के बारे में जानते हैं-

    चंद्र देव राशि परिवर्तन

    मन के कारक चंद्र देव मंगलवार 04 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 34 मिनट पर राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय चंद्र देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में चंद्र देव दो दिनों तक रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में गोचर करेंगे।

    चंद्र देव के मेष राशि में गोचर करने से मिथुन राशि के जातक स्वभाव से चंचल हो सकते हैं। आपकी दोस्ती श्रेष्ठ लोगों से हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मित्र आपकी मदद के लिए हमेशा आगे रहें। दोस्त की मदद से आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। धन-धान्य में बढ़ोतरी होगी। समाज से जुड़े कार्य आपके माध्यम से पूरे होंगे। इससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। साथ ही यश और कीर्ति दूर-दूर तक फैलेगी। सरकारी मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। संतान से आपको सुख मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को किस्मत का साथ मिल सकता है। शुभ कामों में सफलता मिलेगी। बिगड़े काम बनेंगे। देव दीवाली के दिन स्नान-ध्यान के बाद गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मनचाही मुराद पूरी होगी।

    चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से मीन राशि के जातकों को कई मामलों में लाभ मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। आय बढ़ेगी। इसके साथ ही आप धन संग्रह (मनी सेविंग) करने में आप सफल होंगे। हालांकि, अत्यधिक खर्च से आपका बजट बिगड़ सकता है। इसके लिए प्लानिंग करके चलें। आपके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सकता है। पार्टनर की मदद से धन लाभ हो सकता है। शिक्षा से जुड़े लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भौतिक विषयों में मन लगा रहेगा। स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेगा। आंखों की विशेष देखभाल करें।

