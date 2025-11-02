Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dev Diwali 2025: देव दीपावली पर सिर्फ 2 घंटे 35 मिनट का शुभ मुहूर्त, शिववास योग में करें आरती, मिलेगा दोगुना फल

    By Digital Desk Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:49 PM (IST)

    इस वर्ष 5 नवंबर को देव दीपावली दिव्यता और भक्ति का संगम है। कार्तिक पूर्णिमा पर सिद्धि योग, शिववास योग और अश्विनी-भरणी नक्षत्र जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, जो इसे अत्यंत मंगलमय बनाते हैं। यह दिन पुण्य-संचय, साधना और ईश्वर से एकात्मता का सर्वोत्तम अवसर है। सिद्धि योग हर कार्य में सफलता देता है, जबकि अश्विनी-भरणी नक्षत्र स्वास्थ्य और मन की शांति प्रदान करते हैं। सूर्य और चंद्र की शुभ स्थिति इस दिन को और पवित्र बनाती है, जिससे दीपदान और प्रार्थना फलदायी होती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Dev Diwali 2025: देव दीपावली का धार्मिक महत्व

    दिव्या गौतम, एस्ट्रोपत्री। इस वर्ष 5 नवंबर, बुधवार को मनाई जाने वाली देव दीपावली केवल दीपों का पर्व नहीं, बल्कि दिव्यता और भक्ति का अद्भुत संगम है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा की पवित्र तिथि पर कई शुभ योगों जैसे सिद्धि योग, शिववास योग और अश्विनी-भरणी नक्षत्र संयोग का निर्माण होगा, जो इस दिन को अत्यंत मंगलमय बनाते हैं। काशी में जब गंगा तट लाखों दीपों से जगमगाते हैं, तब आकाश में भी ग्रहों की शुभ स्थिति दैवी आभा बिखेरती है। यह समय भक्तों के लिए पुण्य-संचय, साधना और ईश्वर से एकात्मता का सर्वोत्तम अवसर होता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    mahadev

    सिद्धि योग– हर कार्य में सफलता का वरदान

    देव दीपावली के दिन बन रहा सिद्धि योग अत्यंत मंगलकारी है, जो सुबह 11:28 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह योग जीवन में सफलता और शुभ परिणाम देने वाला माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, इस काल में किए गए सभी कार्य फलदायी होते हैं और मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। इस समय विशेष रूप से भगवान शिव, विष्णु और लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। दीपदान, व्रत, जप और दान के माध्यम से किया गया पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। यह योग आत्मिक शक्ति को जाग्रत करता है और जीवन में स्थिरता व संतुलन का वरदान देता है।

    पूर्णिमा तिथि और अश्विनी- भरणी नक्षत्र का संगम

    देव दीपावली के दिन पूर्णिमा तिथि शाम 6:48 बजे तक रहेगी, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन अश्विनी और भरणी नक्षत्रों का अद्भुत संगम भी बन रहा है। अश्विनी नक्षत्र जीवन में स्वास्थ्य, नई शुरुआत और ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि भरणी नक्षत्र धैर्य, करुणा और सृजन का संकेत देता है। इन दोनों का मिलन शरीर और आत्मा दोनों के संतुलन को बढ़ाता है। इस शुभ संयोग में स्नान, दान, ध्यान और दीप प्रज्वलन करने से आरोग्य लाभ और मन की शांति प्राप्त होती है। यह दिन संपूर्ण रूप से पुनर्जागरण और दिव्यता का प्रतीक है।

    सूर्यदेव और चंद्रदेव की स्थिति

    देव दीपावली 2025 का यह दिन दैविक संयोगों से परिपूर्ण रहेगा। सूर्यदेव के तुला राशि में और चंद्रदेव के मेष राशि में स्थित होने से संतुलन, ऊर्जा और उत्साह का सुंदर मेल बन रहा है। इसके साथ ही सिद्धि योग, शिववास योग और पूर्णिमा तिथि का एक साथ आना इसे अत्यंत पवित्र बना देता है। यह वह समय है जब साधना, दीपदान और प्रार्थना का प्रत्येक क्षण फलदायी होता है। शाम के समय जब दीपक जलाए जाते हैं, तो वह केवल गंगा तट ही नहीं, बल्कि हर भक्त के अंतर्मन को भी शिव-ज्योति और भक्ति-प्रकाश से आलोकित कर देते हैं।

    यह भी पढ़ें- Dev Diwali 2025: देव दीवाली के दिन इस विधि से करें महादेव की पूजा, सभी दुख होंगे दूर

    यह भी पढ़ें- Dev Diwali 2025 Date: 04 या 05 नवंबर, कब है देव दीपावली? यहां पता करें सही तिथि और शुभ मुहूर्त

    लेखक: दिव्या गौतम, Astropatri.com अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए hello@astropatri.com पर संपर्क करें।