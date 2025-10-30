Dev Diwali 2025 Date: 04 या 05 नवंबर, कब है देव दीपावली? यहां पता करें सही तिथि और शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर दीवाली मनाई जाती है। यह पर्व धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि मां लक्ष्मी की पूजा करने से आय, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है।

वहीं, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली या देव दीवाली मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर देवी और देवता पृथ्वी लोक पर दीवाली मनाने आते हैं। सनातन शास्त्रों में निहित है कि कार्तिक पूर्णिमा की पुण्यकारी तिथि पर देवों के देव महादेव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उस समय देवताओं ने भगवान शिव की पूजा की। इसके लिए हर साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर देव दीवाली मनाई जाती है। आइए, देव दीपावली की सही तिथि और शुभ मुहूर्त जानते हैं-

देव दीपावली मुहूर्त (Dev Deepawali muhurat 2025) वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर को देर रात 10 बजकर 36 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, 05 नवंबर को शाम 06 बजकर 48 मिनट पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है। इस प्रकार 05 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी।

देव दीपावली 2025 पूजन समय कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि यानी 05 नवंबर को पूजा और आरती का समय संध्याकाल 05 बजकर 15 मिनट से लेकर 07 बजकर 50 मिनट तक है। इस समय में गंगा आरती और दीप दान का आयोजन किया जाएगा।