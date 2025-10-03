Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Budh Gochar 2025: बुध गोचर का धनु से मीन राशि पर क्या पड़ेगा असर? यहां पढ़ें

    By Digital Desk Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:31 AM (IST)

    3 अक्टूबर 2025 यानी आज बुध (Budh Gochar 2025) का तुला राशि में गोचर सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। यह गोचर रिश्तों कूटनीति और निर्णय लेने पर विशेष प्रभाव डालेगा। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं कि बुध गोचर का धनु से मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?

    prefferd source google
    Hero Image
    Budh Gochar 2025: धनु से मीन राशि।

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Budh Gochar 2025: 3 अक्टूबर 2025 यानी आज तुला राशि में बुध का गोचर सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। बुध आपकी बोलचाल, बुद्धिमता, एनालिटिकल और व्यापार के कारक हैं। तुला राशि संतुलन, तालमेल और साझेदारी के प्रतीक है, इसलिए यह गोचर संबंधों, कूटनीति और निर्णय लेने पर विशेष प्रभाव डालेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह ग्रह चाल करियर, वित्त, शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन में हर राशि के लिए अलग-अलग रूप में बदलाव लाएगा। आइए जानते हैं, इस गोचर का धनु से मीन राशि पर क्या असर होगा?

    धनु राशि – तुला राशि में बुध गोचर – 3 अक्टूबर 2025

    बुध आपके सातवें और दसवें भाव के स्वामी हैं। तुला राशि में बुध का गोचर आपके ग्यारहवें भाव में होगा। यह गोचर आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होगा। पंचम भाव पर बुध का दृष्टि प्रभाव रचनात्मकता, प्रेम और शैक्षणिक कार्यों में सफलता देगा। इस अवधि में नेटवर्किंग और संबंधों से लाभ मिलेगा।

    उपाय

    • बुधवार को बच्चों में मिठाई बाटें।
    • शांति और सफलता के लिए प्रतिदिन विष्णु चालीसा का पाठ करें।

    मकर राशि – तुला राशि में बुध गोचर – 3 अक्टूबर 2025

    बुध आपके छठे और नवम भाव के स्वामी हैं। तुला राशि में बुध का गोचर आपके दसवें भाव में होगा। यह गोचर करियर, अधिकार और प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा। चतुर्थ भाव पर बुध का दृष्टि प्रभाव पारिवारिक जीवन, संपत्ति संबंधी मामलों और भावनात्मक स्थिरता में सुधार लाएगा। यह करियर विकास और कार्य-जीवन संतुलन का शुभ समय है।

    उपाय

    • गायों को हरा चारा खिलाएं।
    • बुधवार को हरी दाल दान करें, जिससे समृद्धि बढ़ेगी।

    कुम्भ राशि – तुला राशि में बुध गोचर – 3 अक्टूबर 2025

    बुध आपके पांचवें और आठवें भाव के स्वामी हैं। तुला राशि में बुध का गोचर आपके नवम भाव में होगा। यह गोचर भाग्य और उच्च शिक्षा में वृद्धि करेगा। यह आध्यात्मिक विकास में मदद करेगा। तृतीय भाव पर बुध का दृष्टि प्रभाव साहस, संवाद और भाई-बहन के संबंधों में सुधार करेगा। यह यात्रा और शैक्षणिक कार्यों के लिए शुभ समय है।

    उपाय

    • हरी इलायची विष्णु को अर्पित करें।
    • जरूरतमंद छात्रों को किताबें या पेन दान करें।

    मीन राशि – तुला राशि में बुध गोचर – 3 अक्टूबर 2025

    बुध आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं। तुला राशि में बुध का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यह गोचर परिवर्तन, विरासत और अचानक बदलाव को उजागर करेगा। द्वितीय भाव पर बुध का दृष्टि प्रभाव वित्त, वाणी और पारिवारिक संबंधों में सुधार लाएगा। चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन सकारात्मक संवाद उन्हें पार करने में मदद करेगा।

    उपाय

    • बुधवार को विष्णु मंदिर में हरे वस्त्र अर्पित करें।
    • गरीबों को भोजन दान करें।

    निष्कर्ष

    3 अक्टूबर 2025 को तुला राशि में बुध का गोचर सभी राशियों के लिए संतुलन, सामंजस्य और परिवर्तन लेकर आएगा। करियर में सुधार, वित्त, शिक्षा और संबंधों में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। सुझाए गए उपायों का पालन करके और बुध की बौद्धिक ऊर्जा का सही उपयोग करके इस गोचर का अधिकतम लाभ लिया जा सकता है।

    यह भी पढ़ें: Budh Gochar 2025: बुध गोचर से इन राशियों की बदलेगी किस्मत, पैसों की तंगी से मिलेगी राहत

    यह भी पढ़ें: Budh Gochar 2025: इस राशि की होगी नई शुरुआत, जानें जीवन पर क्या पड़ेगा बुध गोचर का असर?

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया हेतु लिखें: hello@astropatri.com।