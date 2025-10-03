Budh Gochar 2025: बुध गोचर से इन राशियों की बदलेगी किस्मत, पैसों की तंगी से मिलेगी राहत

तुला राशि में बुध का गोचर मेष से कर्क राशि तक के जातकों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा। यह गोचर साझेदारी विवाह और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा। हालांकि घर और संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं कि बुध गोचर का मेष से कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। तुला राशि में बुध का गोचर बुध की बौद्धिक स्पष्टता और तुला की डिप्लोमेटिक ऊर्जा का मिलन है। इस समय में लोग बातचीत, समझौते और साझेदारी में संतुलन पाने का प्रयास करेंगे। हर राशि के लिए इसका प्रभाव अलग-अलग जीवन क्षेत्रों में दिखाई देगा। आइए जानते हैं, इस गोचर का मेष से कर्क राशि पर क्या असर होगा?

मेष राशि – तुला राशि में बुध गोचर – 3 अक्टूबर 2025 बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। तुला राशि में बुध का गोचर आपके सातवें भाव में होगा। यह गोचर साझेदारी, विवाह और व्यापारिक संबंधों को उजागर करेगा। यह आपके जीवनसाथी या व्यापार सहयोगी के साथ संवाद को मजबूत करेगा। प्रथम भाव पर बुध का दृष्टि प्रभाव आपको सार्वजनिक रूप से आत्मविश्वास और स्पष्ट व्यक्तित्व देगा।

उपाय बुधवार को हरी मूंग दाल जरूरतमंदों को दें।

शांति और सफलता के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। वृषभ राशि – तुला राशि में बुध गोचर – 3 अक्टूबर 2025 बुध आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। तुला राशि में बुध का गोचर आपके छठे भाव में होगा। यह गोचर प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य और सेवा पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन बुध की बुद्धिमत्ता उन्हें पार करने में मदद करेगी। द्वादश भाव पर बुध का दृष्टि प्रभाव आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है, जिससे वित्तीय प्रबंधन आवश्यक होगा।

उपाय हरी चादर या वस्त्र गरीब महिलाओं को दान करें।

तुलसी पत्र मिलाकर विष्णु को जल अर्पित करें। मिथुन राशि – तुला राशि में बुध गोचर – 3 अक्टूबर 2025 बुध आपके पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं। तुला राशि में बुध का गोचर आपके पांचवें भाव में होगा। यह गोचर रचनात्मकता, प्रेम और शिक्षा में वृद्धि लाएगा। एकादश भाव से बुध का दृष्टि प्रभाव वित्तीय लाभ, नेटवर्किंग और इच्छाओं की पूर्ति में मदद करेगा। यह विद्यार्थियों और रचनात्मक पेशेवरों के लिए श्रेष्ठ समय है।

उपाय बुधवार को हरी घास से गायों को आहार दें।

प्रतिदिन “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जप करें। कर्क राशि – तुला राशि में बुध गोचर – 3 अक्टूबर 2025 बुध आपके बारहवें और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तुला राशि में बुध का गोचर आपके चौथे भाव में होगा। यह गोचर घर और संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करेगा। मातृ संबंधों में आनंद मिलेगा। अचल संपत्ति से जुड़े निर्णय इस समय अनुकूल रहेंगे। दशम भाव पर बुध का दृष्टि प्रभाव आपके करियर और सामाजिक छवि में सुधार लाएगा।