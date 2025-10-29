Budh Gochar 2025: 21 नवंबर तक इन राशियों इन राशियों का कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, खुशियों से भर जाएगा जीवन

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध देव को समर्पित होता है। बुध देव को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। बुध देव की कृपा बरसने से जातक मधुरभाषी होता है। साथ ही बिजनेस में उत्तम करता है। वहीं, बुध के कमजोर होने पर जातक को बिजनेस समेत शुभ कामों में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

ज्योतिषियों की मानें तो हाल ही में ग्रहों के राजकुमार बुध देव ने अपनी चाल बदली है। इससे पहले बुध देव विशाखा नक्षत्र में विराजमान थे। वहीं, 27 अक्टूबर को बुध देव ने अनुराधा नक्षत्र में गोचर किया है। इससे कई राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। इनमें दो राशि के जातकों को बिजनेश में विशेष लाभ होगा। आइए, इन राशियों के बारे में जानते हैं-

कन्या राशि कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं और आराध्य भगवान गणेश हैं। इस राशि में बुध देव उच्च के होते हैं। इसके लिए कन्या राशि के जातकों को हमेशा शुभ फल देते हैं। वृश्चिक राशि में गोचर से कन्या राशि के जातकों को बुध देव शुभ फल प्रदान करेंगे। आपकी वाणी में मधुरता आएगी। आप बिजनेस में उत्तम करेंगे। इसके साथ ही आपमें विनम्रता आएगी। आप अपनी बातों पर अटल रहेंगे। आसान शब्दों में कहें तो अपने वचनों को पूरा करेंगे। नवीन विद्या अर्जित करने में रूचि बढ़ेगी। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। कारोबार के माध्यम से आप धन कमाने में सफल होंगे। वाद-विवाद से दूर रहें। शत्रुओं के माध्यम से भी आप धन कमाने में सफल होंगे।