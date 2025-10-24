Budha Gochar 2025: धन के मामले में रखें सावधानी, जानें तुला से धनु राशि पर कैसा पड़ेगा प्रभाव?
कुछ राशियों के लिए यह समय (Budha Gochar 2025) आत्मविश्वास और मानसिक तेजी बढ़ाने वाला है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलाजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं कि सिंह से कन्या राशि के कौन-से लाभ मिलेंगे।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। बुध 24 अक्टूबर 2025 (Budha Gochar 2025 Mercury Transit) यानी आज के दिन वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। यह समय फोकस और बदलाव का है। इस समय सोच-समझकर, प्लान बनाएं। यह समय छिपी हुई सच्चाइयों को जानने, अपने छुपे हुए मन को समझने और पुराने मामलों को सुलझाने का है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि बुध गोचर से तुला से लेकर धनु राशि वालों को क्या फायदा मिल सकता है?
तुला राशि – 24 अक्टूबर 2025
बुध आपके नौवें और बारहवें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। इसका असर आपके वित्त, बोलचाल और परिवार के माहौल पर पड़ेगा। यह समय वित्तीय योजना बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन कठोर या कड़वा बोलना से बचें। बुध आठवें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए संयुक्त वित्तीय मामलों में सावधानी रखें। इस अवधि में भावनात्मक बातचीत और समझदारी से निर्णय लेना लाभकारी होगा।
तुला राशि के लिए उपाय
- हर बुधवार को गायों को हरी चारा खिलाएं।
- “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें।
वृश्चिक राशि – 24 अक्टूबर 2025
बुध आपके आठवें और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपके पहले भाव में होगा। यह समय आत्मविश्वास और मानसिक तेजी बढ़ाने वाला है। आप स्थितियों का गहराई से सोच विचार कर सकते हैं और दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता बढ़ेगी। बुध सातवें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिससे साझेदारी और सहयोग में स्पष्ट और ईमानदार बातचीत पर ध्यान देना जरूरी होगा।
वृश्चिक राशि के लिए उपाय
- बुधवार को हरी चूड़ियां या हरे फल दान करें।
- गायों को हरी घास खिलाएं।
धनु राशि – 24 अक्टूबर 2025
बुध आपके सातवें और दसवें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपके बारहवें भाव में होगा। इस समय आप अपने अंदर झांकने और आध्यात्मिक सोच पर ध्यान देंगे। इस समय कुछ छुपे हुए काम या नौकरी के अवसर विदेशों से या खास जानकारियों के जरिए मिल सकते हैं। बुध छठे भाव को दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए प्रतियोगिता में डिप्लोमैटिक और समझदारी से काम लें। इस गोचर में झगड़े या सीधे टकराव से बचकर रणनीति अपनाना लाभकारी होगा।
धनु राशि के लिए उपाय
- जरूरतमंदों को हरा कपड़ा या हरी मूंग दाल दान करें।
- रोजाना “ॐ बुधाय नमः” का जाप करें।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
