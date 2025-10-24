Budha Gochar 2025: धन के मामले में रखें सावधानी, जानें तुला से धनु राशि पर कैसा पड़ेगा प्रभाव?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। बुध 24 अक्टूबर 2025 (Budha Gochar 2025 Mercury Transit) यानी आज के दिन वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। यह समय फोकस और बदलाव का है। इस समय सोच-समझकर, प्लान बनाएं। यह समय छिपी हुई सच्चाइयों को जानने, अपने छुपे हुए मन को समझने और पुराने मामलों को सुलझाने का है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि बुध गोचर से तुला से लेकर धनु राशि वालों को क्या फायदा मिल सकता है?

तुला राशि – 24 अक्टूबर 2025 बुध आपके नौवें और बारहवें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। इसका असर आपके वित्त, बोलचाल और परिवार के माहौल पर पड़ेगा। यह समय वित्तीय योजना बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन कठोर या कड़वा बोलना से बचें। बुध आठवें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए संयुक्त वित्तीय मामलों में सावधानी रखें। इस अवधि में भावनात्मक बातचीत और समझदारी से निर्णय लेना लाभकारी होगा।

तुला राशि के लिए उपाय हर बुधवार को गायों को हरी चारा खिलाएं।

“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें। वृश्चिक राशि – 24 अक्टूबर 2025 बुध आपके आठवें और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपके पहले भाव में होगा। यह समय आत्मविश्वास और मानसिक तेजी बढ़ाने वाला है। आप स्थितियों का गहराई से सोच विचार कर सकते हैं और दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता बढ़ेगी। बुध सातवें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिससे साझेदारी और सहयोग में स्पष्ट और ईमानदार बातचीत पर ध्यान देना जरूरी होगा।