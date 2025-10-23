Budha Gochar 2025: सिंह वालों को करियर में मिलेंगे नए अवसर, पढ़ें बाकी राशियों का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। बुध देव 24 अक्टूबर 2025( Budha Gochar 2025 Mercury Transit) कोवृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। बुध देव का राशि परिवर्तन गहरे बदलाव और समझदारी लेकर आएगा। वृश्चिक, जो मंगल के प्रभाव में है, बुध की सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाता है। यह समय रिसर्च, योजना बनाने और समस्याओं का हल निकालने के लिए अच्छा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि बुध गोचर से सिंह से लेकर कन्या राशि वालों को क्या लाभ मिलने वाला है।

कर्क राशि बुध आपके बारहवें और तीसरे भाव के स्वामी हैं। 24 अक्टूबर 2025 को बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके पांचवें भाव में होगा। यह समय रचनात्मकता, रोमांस और निवेश/सट्टा जैसी गतिविधियों पर ध्यान देने का है। आप भावनाओं को नए तरीकों से व्यक्त करने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में बातचीत साफ-सुथरी और स्पष्ट होनी चाहिए। बुध ग्यारहवें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिससे नेटवर्किंग और लंबे समय के लक्ष्यों को पाने में मदद मिल सकती है, खासकर समझदारी और सोच-समझकर सहयोग से।

कर्क राशि के लिए उपाय: रोजाना तुलसी के पौधे को पानी दें और उसके पास घी का दीपक जलाएं।

बुध बीज मंत्र का जाप करें: “ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं साह बुधाय नमः।” सिंह राशि बुध आपके दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपके चौथे भाव में होगा। यह समय घर के माहौल और संपत्ति संबंधी मामलों पर ध्यान देने का है। आप घर या संपत्ति से जुड़ी लंबी अवधि की योजनाएं बना सकते हैं। बुध दसवें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिससे करियर में सोच विचार करने और योजना बनाने में मदद मिलेगी। इस अवधि में घर के बड़े लोगों से बातचीत करते समय अपने शब्दों का ध्यान रखें।

सिंह राशि के लिए उपाय: जरूरतमंदों को हरी सब्जियाँ और पानी दें।

बुधवार को हरी चूड़ियाँ या हरे फल लड़कियों को दें। कन्या राशि बुध आपके पहले और दसवें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। यह समय साहस, संचार और क्रिएटिविटी बढ़ाने वाला है। इस समय लेखक और मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ होंगे। बुध नौवें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिससे विचारों और सीखने के अवसर बढ़ेंगे। इस गोचर में आप अपने विचारों को गहराई और सटीकता के साथ व्यक्त कर पाएंगे।