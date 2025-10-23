Budha Gochar 2025: सिंह वालों को करियर में मिलेंगे नए अवसर, पढ़ें बाकी राशियों का हाल

Language
    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:48 PM (IST)

    बुध देव ( Budha Gochar 2025 Mercury Transit)का वृश्चिक राशि में गोचर करने से कई राशि के जातक सोच-समझकर योजना बना सकते हैं। साथ ही आप थोड़े चुपचाप होकर काम कर सकते हैं। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलाजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं कि सिंह से कन्या राशि के कौन-से लाभ मिलेंगे।

    Budha Gochar 2025: बुध करेंगे वृश्चिक राशि में गोचर

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। बुध देव 24 अक्टूबर 2025( Budha Gochar 2025 Mercury Transit) कोवृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। बुध देव का राशि परिवर्तन गहरे बदलाव और समझदारी लेकर आएगा। वृश्चिक, जो मंगल के प्रभाव में है, बुध की सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाता है। यह समय रिसर्च, योजना बनाने और समस्याओं का हल निकालने के लिए अच्छा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि बुध गोचर से सिंह से लेकर कन्या राशि वालों को क्या लाभ मिलने वाला है।

    कर्क राशि

    Kark

    बुध आपके बारहवें और तीसरे भाव के स्वामी हैं। 24 अक्टूबर 2025 को बुध का वृश्चिक राशि में गोचर आपके पांचवें भाव में होगा। यह समय रचनात्मकता, रोमांस और निवेश/सट्टा जैसी गतिविधियों पर ध्यान देने का है। आप भावनाओं को नए तरीकों से व्यक्त करने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में बातचीत साफ-सुथरी और स्पष्ट होनी चाहिए। बुध ग्यारहवें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिससे नेटवर्किंग और लंबे समय के लक्ष्यों को पाने में मदद मिल सकती है, खासकर समझदारी और सोच-समझकर सहयोग से।

    कर्क राशि के लिए उपाय:

    • रोजाना तुलसी के पौधे को पानी दें और उसके पास घी का दीपक जलाएं।
    • बुध बीज मंत्र का जाप करें: “ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं साह बुधाय नमः।”

    सिंह राशि

    Singh

    बुध आपके दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपके चौथे भाव में होगा। यह समय घर के माहौल और संपत्ति संबंधी मामलों पर ध्यान देने का है। आप घर या संपत्ति से जुड़ी लंबी अवधि की योजनाएं बना सकते हैं। बुध दसवें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिससे करियर में सोच विचार करने और योजना बनाने में मदद मिलेगी। इस अवधि में घर के बड़े लोगों से बातचीत करते समय अपने शब्दों का ध्यान रखें।

    सिंह राशि के लिए उपाय:

    • जरूरतमंदों को हरी सब्जियाँ और पानी दें।
    • बुधवार को हरी चूड़ियाँ या हरे फल लड़कियों को दें।

    कन्या राशि

    Kanya

    बुध आपके पहले और दसवें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। यह समय साहस, संचार और क्रिएटिविटी बढ़ाने वाला है। इस समय लेखक और मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ होंगे। बुध नौवें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिससे विचारों और सीखने के अवसर बढ़ेंगे। इस गोचर में आप अपने विचारों को गहराई और सटीकता के साथ व्यक्त कर पाएंगे।

    कन्या राशि के लिए उपाय:

    • छात्रों को स्टेशनरी या पुस्तकें दान करें।
    • विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या ज्योतिषाचार्य की सलाह लेकर पन्ना/पन्ना रत्न धारण करें।

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com