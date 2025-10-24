Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Budha Gochar 2025: सोच-समझकर लें फैसलें, जानिए अपनी राशि का हाल

    By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:48 AM (IST)

    कुछ राशियों के लिए यह समय (Budha Gochar 2025) टीमवर्क में काम करने के लिए अनुकूल है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलाजर आनंद सागर पाठक जी से जानते हैं कि मकर से मीन राशि पर क्या असर पड़ेगा?

    prefferd source google
    Hero Image

    Budha Gochar 2025: बुध गोचर का धनु से मीन राशि पर क्या पड़ेगा असर? 

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। बुध 24 अक्टूबर 2025 (Budha Gochar 2025) यानी आज के दिन वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर से सोचने और समझने की शक्ति बढ़ेगी। यह समय रिसर्च, योजना बनाने और समस्याओं का हल निकालने के लिए अच्छा है। हालांकि, भावनाओं से जुड़े मामलों में बातचीत और भरोसे की समस्या आ सकती है। इसलिए अपने शब्दों को सोच-समझकर साझा करें। ऐसे में चलिए जानते हैं कि बुध गोचर से मकर से लेकर मीन राशि वालों को क्या फायदा मिल सकता है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मकर राशि – 24 अक्टूबर 2025

    Makar

    बुध आपके छठे और नौवें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपके ग्यारहवें भाव में होगा। इस समय लाभ और सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे। इस समय आप समझदार और सक्षम लोगों से संपर्क कर पाएंगे। बुध आपके पांचवें भाव को देख रहे हैं, जिससे क्रिएटिव काम और नया सीखने में मदद मिलेगी। यह गोचर वित्तीय योजना और टीमवर्क के लिए अनुकूल है।

    मकर राशि के लिए उपाय

    • तुलसी के पौधे को जल दें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें।
    • हर बुधवार हरी सब्जियां या हरे फल दान करें।

    कुम्भ राशि – 24 अक्टूबर 2025

    Kumbh (1)

    बुध आपके पांचवें और आठवें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपके दसवें भाव में होगा। करियर, पहचान और नेतृत्व पर ध्यान रहेगा। आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता और इन्टूशन मजबूत होगी, जिससे आप कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। बुध चौथे भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिससे पारिवारिक मामलों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इस गोचर में बड़े करियर निर्णय सोच-समझकर लें।

    कुम्भ राशि के लिए उपाय

    • बुधवार को गरीबों को हरी मूंग दाल दान करें।
    • “ॐ बूम बुधाय नमः” का जाप करें।

    मीन राशि – 24 अक्टूबर 2025

    Meen (1)

    बुध आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपके नौवें भाव में होगा। उच्च शिक्षा, यात्रा और ज्ञान पर ध्यान मिलेगा। यह गोचर नए सीखने या विदेशी संपर्कों के लिए दरवाजे खोल सकता है। बुध तीसरे भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिससे साहस और संचार कौशल बढ़ेगा। इस गोचर से आपकी सोच और समझ गहरी होगी और आपकी बुद्धि से विश्वास मजबूत बनेगा।

    मीन राशि के लिए उपाय

    • ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को हरी मूंग दाल दान करें।
    • बुध बीज मंत्र का रोजाना जाप करें।

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।