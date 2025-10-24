Budha Gochar 2025: सोच-समझकर लें फैसलें, जानिए अपनी राशि का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। बुध 24 अक्टूबर 2025 (Budha Gochar 2025) यानी आज के दिन वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर से सोचने और समझने की शक्ति बढ़ेगी। यह समय रिसर्च, योजना बनाने और समस्याओं का हल निकालने के लिए अच्छा है। हालांकि, भावनाओं से जुड़े मामलों में बातचीत और भरोसे की समस्या आ सकती है। इसलिए अपने शब्दों को सोच-समझकर साझा करें। ऐसे में चलिए जानते हैं कि बुध गोचर से मकर से लेकर मीन राशि वालों को क्या फायदा मिल सकता है?

मकर राशि – 24 अक्टूबर 2025 बुध आपके छठे और नौवें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपके ग्यारहवें भाव में होगा। इस समय लाभ और सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे। इस समय आप समझदार और सक्षम लोगों से संपर्क कर पाएंगे। बुध आपके पांचवें भाव को देख रहे हैं, जिससे क्रिएटिव काम और नया सीखने में मदद मिलेगी। यह गोचर वित्तीय योजना और टीमवर्क के लिए अनुकूल है।

मकर राशि के लिए उपाय तुलसी के पौधे को जल दें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें।

हर बुधवार हरी सब्जियां या हरे फल दान करें। कुम्भ राशि – 24 अक्टूबर 2025 बुध आपके पांचवें और आठवें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपके दसवें भाव में होगा। करियर, पहचान और नेतृत्व पर ध्यान रहेगा। आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता और इन्टूशन मजबूत होगी, जिससे आप कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। बुध चौथे भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिससे पारिवारिक मामलों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इस गोचर में बड़े करियर निर्णय सोच-समझकर लें।

कुम्भ राशि के लिए उपाय बुधवार को गरीबों को हरी मूंग दाल दान करें।

“ॐ बूम बुधाय नमः” का जाप करें। मीन राशि – 24 अक्टूबर 2025 बुध आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आपके नौवें भाव में होगा। उच्च शिक्षा, यात्रा और ज्ञान पर ध्यान मिलेगा। यह गोचर नए सीखने या विदेशी संपर्कों के लिए दरवाजे खोल सकता है। बुध तीसरे भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिससे साहस और संचार कौशल बढ़ेगा। इस गोचर से आपकी सोच और समझ गहरी होगी और आपकी बुद्धि से विश्वास मजबूत बनेगा।