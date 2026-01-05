Blue Sapphire Benefits: इन 2 राशियों के लिए बेहद शुभ होता है नीलम, पहनते ही कोसों दूर हो जाएगी कंगाली
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनिदेव कर्मफल दाता हैं। नीलम रत्न धारण करने से कुंडली में शनि मजबूत होता है, जिससे करियर और कारोबार में सफलता मि ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्मफल दाता कहा जाता है। अच्छे कर्म करने वाले जातकों पर शनिदेव अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। शनिदेव की कृपा से जातक अल्प समय में फर्श से अर्श पर पहुँच जाता है। वहीं, बुरे कर्म करने वाले जातकों को शनिदेव एक निश्चित समय के बाद (पुण्य समाप्त होने के बाद) अवश्य ही दंड देते हैं।
ज्योतिषियों की मानें तो एक बार शनिदेव की कुदृष्टि पड़ने के बाद जातक को जीवन में नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। करियर और कारोबार में ठहराव आ जाता है। व्यक्ति लाख चाहकर भी जीवन में सफलता से अछूता रह जाता है।
इसके लिए ज्योतिष नियमित रूप से शनिदेव की पूजा और अच्छे कर्म करने की सलाह देते हैं। वहीं, कुंडली में शनि मजबूत करने के लिए नीलम रत्न धारण करने के लिए कहते हैं। लेकिन किन राशि के जातकों के लिए नीलम शुभ होता है। आइए, इसके बारे में सबकुछ जाते हैं।
कब पहनना चाहिए नीलम? (Blue Sapphire Benefits)
नीलम पहनने या धारण करने के लिए शनिवार का दिन बेहद उत्तम होता है। इसके साथ ही आप नीलम रत्न धारण करने के लिए अपने निकटतम ज्योतिष या प्रकांड पंडित से अवश्य सलाह ल सकते हैं। शनिवार के दिन स्नान-ध्यान के बाद भक्ति भाव से भगवान शिव और शनिदेव की पूजा करें। वहीं, पूजा के बाद ज्योतिष सलाह के अनुसार नीलम धारण करें। आप विषम संख्या (रत्ती) में नीलम धारण कर सकते हैं।
इन राशियों के लिए है लकी
मकर और कुंभ राशि के स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं और आराध्य देवों के देव महादेव हैं। तुला राशि वालों को शनि देव शुभ फल देते हैं। इन दोनों राशि के जातकों के लिए नीलम रत्न बेहद शुभ होता है। नीलम रत्न धारण करने से इन दोनों राशि के जातकों को करियर और कारोबार में मनमुताबिक सफलता मिलती है।
नीलम पहनने के फायदे
ज्योतिषियों की मानें तो मकर, कुंभ और तुला राशि के जातकों के लिए हीरा फायदेमंद होता है। नीलम पहनने से कुंडली में शनि मजबूत होता है। कुंडली में शुक्र मजबूत होने से जातक को करियर और कारोबार में ऊंचा मुकाम हासिल होता है। साथ ही जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। शनिदेव कर्मफल दाता हैं। इसके लिए व्यक्ति विशेष को कर्मों का फल अवश्य ही देते हैं।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
