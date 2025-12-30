Numerology: नंबर 8 क्यों माना जाता है डरावना? जानें शनि देव के इस मूलांक से क्यों घबराते हैं लोग

By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:59 PM (IST)

Hero Image

कैसे होते हैं मूलांक 8 के लोग (Image Source: AI-Generated)

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग 8 नंबर के नाम से ही डर जाते हैं, जबकि दुनिया के कई सबसे रईस और ताकतवर लोगों के लिए यही नंबर उनकी कामयाबी की चाबी है? अंक ज्योतिष (Numerology) में 8 नंबर को सबसे ज्यादा 'रहस्यमयी' और 'पावरफुल' माना जाता है।

इसे 'कर्म का अंक' कहा जाता है। यानी, यह नंबर आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा आप खुद के साथ करते हैं। अगर आप मेहनत से घबराते हैं तो यह आपको चुनौती देता है, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो यह आपको वो ऊंचाइयां देता है जिसकी कोई सीमा नहीं। आइए जानते हैं कि शनि देव के इस अंक 8 में आखिर ऐसा क्या छिपा है जो इसे इतना खास बनाता है:

1. शनि देव का सीधा कनेक्शन

अंक 8 का स्वामी 'शनि' को माना गया है। जैसे शनि देव न्याय करते हैं, वैसे ही यह नंबर भी आपके कर्मों का हिसाब रखता है। जिन लोगों का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को होता है, उन पर शनि की विशेष नजर रहती है। यह अंक आपको शॉर्टकट लेने से रोकता है और सही रास्ते पर चलना सिखाता है।

2. संघर्ष से सफलता की ओर

इस अंक वाले लोगों का जीवन कभी भी 'थाली में परोसी हुई मिठाई' जैसा नहीं होता। इन्हें हर छोटी चीज के लिए दूसरों से ज्यादा पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन, दिलचस्प बात यह है कि इस संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है, वह बहुत ही स्थायी और बड़ी होती है। यह नंबर इंसान को फौलाद की तरह मजबूत बना देता है।

3. 'जीरो' से 'अरबपति' बनाने वाला अंक

क्या आप जानते हैं कि नंबर 8 को धन और सत्ता (Power) का अंक भी कहा जाता है? अगर आपकी मेहनत सही दिशा में है, तो यह अंक आपको अचानक फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। बिजनेस की दुनिया में इस अंक का बहुत सम्मान है क्योंकि यह मैनेजमेंट और लीडरशिप की जबरदस्त ताकत देता है।

Numerology

(Image Source: Freepik)

4. जब चीजें धीमी पड़ने लगें (अशुभ पक्ष)

कभी-कभी लोग अंक 8 से इसलिए घबराते हैं क्योंकि यह कामों में 'देरी' (Delay) कराता है। जब सब कुछ रुकने लगे या बार-बार मेहनत बेकार जाने लगे, तो समझ लीजिए कि यह अंक आपसे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। कभी-कभी यह इंसान को जिद्दी और अकेला भी बना देता है, जिससे उसे अपनों के बीच तालमेल बिठाने में दिक्कत आती है।

5. अनंत शक्ति का प्रतीक

गणित में अगर 8 नंबर को लिटा दिया जाए, तो वह 'Infinity' का चिन्ह बन जाता है, जिसका कोई अंत नहीं है। यह संकेत है कि आपके भीतर छिपी हुई ऊर्जा असीमित है। यह नंबर आपको बार-बार गिरकर उठना सिखाता है।

