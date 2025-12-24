विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 26 December 2025: आपके मूलांक के लिए कैसा गुजरेगा दिन? अंक राशिफल से जानें

By Digital DeskEdited By: Suman Saini
Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:12 PM (IST)

आज के अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आज कुछ मूलांक के जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि वह भावनाओं में बहकर ज्यादा खर्च न करें। ऐसे में चलिए अंकशास्त् ...और पढ़ें

Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 26 December 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

Zodiac Wheel

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 26 दिसंबर भावनात्मक रूप से संतुलित और सोचने वाला दिन है। यह दिन धैर्य रखने, सोच-समझकर बात करने और सही समय पर सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। आज योजना की समीक्षा करने, रिश्तों में सुधार लाने और जल्दबाजी के बजाय शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है।

जन्मांक 7 (7, 16, 25)

7 i

आज आपका मन खुद के बारे में सोचेगा। अकेले रहना या गहरी बातचीत आपको सुकून देगी।
काम में रिसर्च और योजना से फायदा होगा। पैसों से जुड़े फैसले अभी टालें। रिश्तों में खामोशी भी ठीक है, अगर समझ बनी रहे। ध्यान और मेडिटेशन के लिए दिन अच्छा है।

  •  शुभ अंक: 7
  •  शुभ रंग: नीला-बैंगनी
  •  सकारात्मक वाक्य: मैं अपनी अंदर की समझ पर भरोसा करता/करती हूं।

जन्मांक 8 (8, 17, 26)

8 i

आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। काम में नेतृत्व की भूमिका रहेगी, लेकिन लचीलापन जरूरी है।
पैसों में निवेश और भविष्य की योजना पर सोचें। रिश्तों में काम के जरिए सहयोग दिखाएं। खुद पर ज्यादा दबाव न डालें।

  •  शुभ अंक: 8
  •  शुभ रंग: गहरा नीला
  •  सकारात्मक वाक्य: मैं संतुलन और ईमानदारी से सफलता संभालता/संभालती हूं।

जन्मांक 9 (9, 18, 27)

2 i

आज भावनाएं गहरी रहेंगी। दूसरों की मदद करने का मन बनेगा। काम में रचनात्मक और समाज से जुड़े काम अच्छे लगेंगे। भावनाओं में बहकर खर्च न करें। रिश्तों में माफी और समझ से मन हल्का होगा।

  •  शुभ अंक: 9
  •  शुभ रंग: लाल
  •  सकारात्मक वाक्य: मैं पुराने बोझ छोड़कर आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।

निष्कर्ष -

26 दिसंबर याद दिलाता है कि हर प्रगति जल्दबाजी से नहीं होती। यह दिन सोच-समझकर कदम उठाने, भावनाओं को संतुलित रखने और खुद को समझने का है। जब आप दबाव की जगह धैर्य चुनते हैं और प्रतिक्रिया की जगह समझदारी, तो रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। यह दिन भविष्य के लिए मजबूत नींव रखने में मदद करता है। अंदर की शांति और बाहर की स्थिरता दोनों साथ बढ़ती हैं।

यह अंक ज्योतिष भविष्यवाणी Astropatri.com की विशेषज्ञ अंक ज्योतिषाचार्य भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार की गई है। सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com