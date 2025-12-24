Numerology: पढ़ाई-लिखाई में अव्वल होते हैं इस मूलांक के लोग, इन क्षेत्रों में बनाते हैं अपनी पहचान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। किसी व्यक्ति की जन्म की तारीख की संख्याओं को आपस में जोड़कर उसका मूलांक पता किया जा सकता है। जैसे अगर आपका जन्म किसी महीने की 26 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 8 होगा, क्योंकि 2+6=8 होता है। अंक ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि व्यक्ति का मूलांक उसके स्वभाव से लेकर उसके करियर तक के बारे में बता सकता है। आज हम एक ऐसा मूलांक की बात कर रहे हैं, जो सही मार्गदर्शन मिलने पर सफलता प्राप्त करते हैं।

गुरु ग्रह से होता है संबंध आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 3 वाले लोगों की। अंक ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि जिन लोगों का मूलांक 3 होता है, उन पर गुरु ग्रह (बृहस्पति) का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में जिन्हें ज्ञान, धर्म और बुद्धिमत्ता से जोड़कर देखा जाता है। अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 होता है।

(Picture Credit: Freepik) मिलती है सफलता मूलांक 3 (Mulank 3 Numerology) के जातक बुद्धिमान, रचनात्मक और स्वतंत्र स्वभाव वाले होते हैं। यह हमेशा पढ़ाई-लिखाई में अव्वल रहते हैं। यह जातक अपनी बुद्धि और रचनात्मकता का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों के अंदर आत्मविश्वास से साथ-साथ नेतृत्व क्षमता भी पाई जाती है। इन लोगों में कुछ नया सीखने की इच्छा भी होती है, जो इन्हें बहुत आगे तक ले जाती है। अगर इन लोगों को सही मार्गदर्शन मिले, तो यह लोग जीवन में खूब तरक्की हासिल करते हैं।