Numerology: पढ़ाई-लिखाई में अव्वल होते हैं इस मूलांक के लोग, इन क्षेत्रों में बनाते हैं अपनी पहचान
अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आज हम आपको एक ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बुद्धिमान होने के साथ-साथ काफी रचनात्मक होते हैं। इस मूलांक स ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।अभी पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। किसी व्यक्ति की जन्म की तारीख की संख्याओं को आपस में जोड़कर उसका मूलांक पता किया जा सकता है। जैसे अगर आपका जन्म किसी महीने की 26 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 8 होगा, क्योंकि 2+6=8 होता है। अंक ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि व्यक्ति का मूलांक उसके स्वभाव से लेकर उसके करियर तक के बारे में बता सकता है। आज हम एक ऐसा मूलांक की बात कर रहे हैं, जो सही मार्गदर्शन मिलने पर सफलता प्राप्त करते हैं।
गुरु ग्रह से होता है संबंध
आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 3 वाले लोगों की। अंक ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि जिन लोगों का मूलांक 3 होता है, उन पर गुरु ग्रह (बृहस्पति) का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में जिन्हें ज्ञान, धर्म और बुद्धिमत्ता से जोड़कर देखा जाता है। अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 होता है।
(Picture Credit: Freepik)
मिलती है सफलता
मूलांक 3 (Mulank 3 Numerology) के जातक बुद्धिमान, रचनात्मक और स्वतंत्र स्वभाव वाले होते हैं। यह हमेशा पढ़ाई-लिखाई में अव्वल रहते हैं। यह जातक अपनी बुद्धि और रचनात्मकता का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों के अंदर आत्मविश्वास से साथ-साथ नेतृत्व क्षमता भी पाई जाती है। इन लोगों में कुछ नया सीखने की इच्छा भी होती है, जो इन्हें बहुत आगे तक ले जाती है। अगर इन लोगों को सही मार्गदर्शन मिले, तो यह लोग जीवन में खूब तरक्की हासिल करते हैं।
(Picture Credit: Freepik)
कैसा होता है करियर
अगर मूलांक 3 के जातकों की करियर की बात करें, तो यह लोग लेखन, डिजाइनिंग, प्रशासनिक सेवाओं या सरकारी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा अगर मूलांक 3 के लोग शिक्षा, मैनेजमेंट और काउंसलिंग से जुड़े क्षेत्रों में कदम रखते हैं, तो यहां इनकी नेतृत्व क्षमता और गहरी समझ काम आती है। जिससे यह अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होते हैं।
यह भी पढ़ें - Numerology: पार्टनर के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं इस मूलांक के लोग, होते हैं बहुत ही वफादार
यह भी पढ़ें - इन मूलांक के लोगों को लंबें संघर्षों के बाद मिलती है सफलता, दूसरों के लिए बनते हैं मिसाल
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।