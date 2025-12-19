Numerology: पार्टनर के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं इस मूलांक के लोग, होते हैं बहुत ही वफादार
अंक ज्योतिष में एक ऐसा मूलांक माना गया है, जो अपने पार्टनर के प्रति समर्पित और वफादार होता है। ये जातक प्रेम संबंधों के प्रत गंभीर होते हैं और रिश्तों ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। व्यक्ति की जन्म की तारीख से उसके मूलांक का पता लगाया जा सकता है। अंक ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, मूलांक का एक खास ग्रह से संबंध भी होता है। मूलांक की मदद से हम किसी व्यक्ति की पर्सनेलिटि से लेकर उसकी खूबियों और खामियों के बारे में भी जान सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने पार्टनर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं।
पार्टनर को समर्पित मूलांक
इस लेख में हम बात कर रहे हैं मूलांक 6 (Mulank 6 Personality) के जातकों की। जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी शुक्र ग्रह है, जो प्रेम, सौंदर्य और धन से कारक माने गए हैं। शुक्र ग्रह के प्रभाव से इस मूलांक 6 के जातक शांत स्वभाव के होने के साथ-साथ आकर्षक भी होते हैं।
(AI Generated Image)
कैसी होती है लव लाइफ
अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शुक्र ग्रह के प्रभाव से ये जातक प्रेम (Mulank 6 Love Life) करने वाले होते हैं और प्यार के रिश्तों को लेकर काफी गंभीर होते हैं। यह लोग खुद से ज्यादा अपने पार्टनर को महत्व देते हैं और बहुत रोमांटिक भी होते हैं। साथ ही इस मूलांक के लोग अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। यह अपने प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं।
(AI Generated Image)
मूलांक 6 से जुड़ी खास बातें
मूलांक के जातक को शुरुआत से ही ऐश्वर्य और धन-दौलत की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अपनी मेहनत और भाग्य से यह जातक जीवन में सफलता हासिल करते हैं। मूलांक 6 के जातक खुशमिजाज और वफादार होते हैं।
साथ ही यह लोग हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। सुंदर चीजें इन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अगर खामियों की बात की जाए, तो मूलांक 6 के जातक पैसे बचाने में यकीन नहीं रखते और जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं।
यह भी पढ़ें - Numerology: मूलांक 7 की ये खासियत जीत लेती हैं सभी का दिल, लेकिन होती हैं कुछ खामियां भी
यह भी पढ़ें - Numerology: इस मूलांक के लोग करियर में बनाते हैं अलग पहचान, मिलती है वाह-वाही
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।