Numerology: पार्टनर के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं इस मूलांक के लोग, होते हैं बहुत ही वफादार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। व्यक्ति की जन्म की तारीख से उसके मूलांक का पता लगाया जा सकता है। अंक ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, मूलांक का एक खास ग्रह से संबंध भी होता है। मूलांक की मदद से हम किसी व्यक्ति की पर्सनेलिटि से लेकर उसकी खूबियों और खामियों के बारे में भी जान सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने पार्टनर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पार्टनर को समर्पित मूलांक इस लेख में हम बात कर रहे हैं मूलांक 6 (Mulank 6 Personality) के जातकों की। जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी शुक्र ग्रह है, जो प्रेम, सौंदर्य और धन से कारक माने गए हैं। शुक्र ग्रह के प्रभाव से इस मूलांक 6 के जातक शांत स्वभाव के होने के साथ-साथ आकर्षक भी होते हैं।

(AI Generated Image) कैसी होती है लव लाइफ अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शुक्र ग्रह के प्रभाव से ये जातक प्रेम (Mulank 6 Love Life) करने वाले होते हैं और प्यार के रिश्तों को लेकर काफी गंभीर होते हैं। यह लोग खुद से ज्यादा अपने पार्टनर को महत्व देते हैं और बहुत रोमांटिक भी होते हैं। साथ ही इस मूलांक के लोग अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। यह अपने प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं।

(AI Generated Image) मूलांक 6 से जुड़ी खास बातें मूलांक के जातक को शुरुआत से ही ऐश्वर्य और धन-दौलत की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अपनी मेहनत और भाग्य से यह जातक जीवन में सफलता हासिल करते हैं। मूलांक 6 के जातक खुशमिजाज और वफादार होते हैं।