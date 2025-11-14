Numerology: आपदा को अवसर में बदलने का हुनर रखती हैं इस मूलांक की लड़कियां
अंक ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जिससे संबंधित लड़कियां बहुत सरल स्वभाव की मानी जाती हैं और परिवार को साथ लेकर चलती हैं। साथ ही यह लड़कियां हर क्षेत्र में खूब नाम कमाती हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर वह मूलांक कौन-सा है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। व्यक्ति की जन्म की तारीख विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इससे ही व्यक्ति का मूलांक पता लगाया जाता है। यदि आपका जन्म किसी महीने की 13 तारीख को हुआ है, तो ऐसे में आपका मूलांक 4 होगा, क्योंकि 1 और 3 का जोड़ 4 होता है। अंक ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसे मूलांक की लड़कियों के बारे में बताया गया है, जो अपने जीवन में हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। चलिए जानते हैं इस खास मूलांक के बारे में।
कौन है वह लकी मूलांक
आज हम इस लेख में बात करे जा रहे हैं मूलांक 3 की लड़कियों के बारे में। अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को होता है, उसका मूलांक 3 होता है। इन मूलांक के ग्रह स्वामी गुरु (बृहस्पति) हैं, जो ज्ञान, धर्म, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता के कारक हैं।
गुरु ग्रह के प्रभाव से इस मूलांक के जातक काफी होनहार होते हैं।
होती हैं ये खासियत
अंक ज्योतिष शास्त्र में मूलांक 3 की लड़कियां बहुत ही सरल स्वभाव वाली मानी जाती हैं। ये मूलांक पूरे परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। अध्यापन, वकालत, अध्यात्म आदि क्षेत्रों में इनकी विशेष रुचि होती है और इन क्षेत्रों में यह बहुत नाम कमाती हैं। यह लड़कियां समान विचारधारा वाले लोगों के साथ रहना पसंद करती हैं।
(Picture Credit: Freepik)
कैसा होता है स्वभाव
मूलांक 3 की लड़कियां स्वतंत्र विचारों वाली होती हैं और अपनी बात कहने में कुशल होती हैं। इसके साथ ही इनके जीवन में चाहे, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आए, यह डटकर उसका सामना करती हैं और आपदा को अवसर में बदलने का हुनर रखती हैं।
अपनी इन्हीं खूबियों के चलते यह जीवन में बहुत नाम कमाती हैं। लेकिन वहीं अगर कमियों की बात की जाए, तो इस मूलांक की लड़कियां अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाती और वर्कोहलिक भी होती हैं।
