Numerology: इस मूलांक के लड़के हमेशा देते हैं अपने पार्टनर का साथ, करते हैं हर ख्याहिश पूरी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में माना गया है कि व्यक्ति की जन्म की तारीख उसकी पर्सनेलिटी के बारे में कई राज खोलती है। आज हम आपको ऐसे मूलांक के लड़कों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने पार्टनर की हर ख्याहिश को पूरा करते हैं और कदम-कदम पर उनका साथ देते हैं।

चंद्र देव का पड़ता है प्रभाव आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 के लड़कों की। अंक ज्योतिष शास्त्र में इस मूलांक का संबंध चंद्रमा से माना गया है। जिस व्यक्ति का जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 2 माना जाता है। चंद्र ग्रह के प्रभाव से इस मूलांक के लोग भावुक और शांत स्वभाव के होते हैं।



बनते हैं बेस्ट पार्टनर मूलांक 2 लड़के अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होते हैं, जिस कारण यह परफेक्ट पार्टनर कहलाते हैं। ये अपने पार्टनर की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और उनके प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। ये आपने पार्टनर का पूरा ख्याल रखते हैं और उनके हर डिशिजन में उनका पूरा साथ देते हैं। इसी कारण इनका पार्टनर अपने आपको काफी लकी फील करते हैं।

मूलांक 2 से जुड़ी अन्य खास बातें अंक शास्त्र में माना गया है कि, मूलांक 2 के जातक काफी मेहनती भी होते हैं और जोखिम उठाने से कतराते नहीं है। ये जातक अपने परिवार के हर सदस्य का सम्मान करते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। यह लोग न केवल अपने पार्टनर, बल्कि हर व्यक्ति की खुशियों का पूरा ध्यान रखते हैं।