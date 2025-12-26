Numerology: क्यों होते हैं मूडी इस मूलांक के लोग? बुध ग्रह का इन पर कैसा होता है असर
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 5 वाले लोग बुध ग्रह के प्रभाव में ऊर्जावान, तार्किक और हाजिरजवाब होते हैं। ये साहसी और जोखिम लेने वाले होते ह ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, हमारे जन्म की तारीख हमारे व्यक्तित्व के कई गहरे राज खोलती है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 है। इस अंक का स्वामी 'बुध' ग्रह है, जिसे ग्रहों का राजकुमार और बुद्धि का कारक माना जाता है। अंक शास्त्र के अनुसार, मूलांक 5 वाले लोग बेहद ऊर्जावान होते हैं, लेकिन उनका 'मूडी' स्वभाव अक्सर लोगों को हैरान कर देता है।
बुद्धि और अस्थिरता का मेल
मूलांक 5 के जातकों की सबसे बड़ी खूबी उनकी तार्किक शक्ति और हाजिरजवाबी होती है। बुध के प्रभाव के कारण इनका दिमाग बिजली की तरह तेज चलता है। लेकिन, इसी तेजी के कारण इनके विचार भी बहुत जल्दी बदलते हैं। ये लोग एक पल में किसी चीज को लेकर बहुत उत्साहित हो सकते हैं और अगले ही पल उससे ऊब सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया इन्हें 'मूडी' कहती है।
करियर और पैसा, जोखिम लेने में माहिर
मूलांक 5 वाले लोग स्वभाव से साहसी और जोखिम लेने वाले होते हैं। ये लोग नौकरी से ज्यादा व्यापार में सफल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं होता। शेयर बाजार, मार्केटिंग, सेल्स और संचार के क्षेत्र में ये लोग खूब नाम कमाते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को ढाल लेते हैं और धन कमाने के नए रास्ते खोज ही लेते हैं।
रिश्ते और प्रेम जीवन
इनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है। ये अपनी बातों से किसी को भी अपना मुरीद बना लेते हैं। हालांकि, अपने मूडी स्वभाव और आजादी की चाहत के कारण, ये किसी भी रिश्ते में जल्दी बंधना पसंद नहीं करते। इन्हें ऐसा जीवनसाथी चाहिए होता है जो इनके विचारों की कद्र करे और इन्हें पर्याप्त 'पर्सनल स्पेस' दे।
कुछ खास बातें:
शुभ दिन: बुधवार और शुक्रवार।
शुभ रंग: हरा (Green) और सफेद।
कमजोरी: बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेना और मानसिक तनाव (Overthinking)।
उपाय: इन्हें भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। पन्ना रत्न धारण करना इनके लिए विशेष लाभकारी हो सकता है (विशेषज्ञ की सलाह पर)।
यह भी पढ़ें- Numerology: देर से सही पर सफल जरूर होते हैं इस मूलांक के लोग, धुरंधर एक्टर का दमदार कमबैक है सबूत
यह भी पढ़ें- Mulank 2 Ank jyotish Rashifal 2026: मूलांक 2 के लिए नए साल में क्या होगा खास, करियर से लेकर हेल्थ तक; पढ़ें सबकुछ
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।