Numerology: क्यों होते हैं मूडी इस मूलांक के लोग? बुध ग्रह का इन पर कैसा होता है असर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, हमारे जन्म की तारीख हमारे व्यक्तित्व के कई गहरे राज खोलती है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 है। इस अंक का स्वामी 'बुध' ग्रह है, जिसे ग्रहों का राजकुमार और बुद्धि का कारक माना जाता है। अंक शास्त्र के अनुसार, मूलांक 5 वाले लोग बेहद ऊर्जावान होते हैं, लेकिन उनका 'मूडी' स्वभाव अक्सर लोगों को हैरान कर देता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुद्धि और अस्थिरता का मेल मूलांक 5 के जातकों की सबसे बड़ी खूबी उनकी तार्किक शक्ति और हाजिरजवाबी होती है। बुध के प्रभाव के कारण इनका दिमाग बिजली की तरह तेज चलता है। लेकिन, इसी तेजी के कारण इनके विचार भी बहुत जल्दी बदलते हैं। ये लोग एक पल में किसी चीज को लेकर बहुत उत्साहित हो सकते हैं और अगले ही पल उससे ऊब सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया इन्हें 'मूडी' कहती है।

करियर और पैसा, जोखिम लेने में माहिर मूलांक 5 वाले लोग स्वभाव से साहसी और जोखिम लेने वाले होते हैं। ये लोग नौकरी से ज्यादा व्यापार में सफल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं होता। शेयर बाजार, मार्केटिंग, सेल्स और संचार के क्षेत्र में ये लोग खूब नाम कमाते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को ढाल लेते हैं और धन कमाने के नए रास्ते खोज ही लेते हैं।