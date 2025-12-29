Numerology 2026: मूलांक 3 वालों के लिए शुरू होगा गोल्डन टाइम, अंक ज्योतिष की ये भविष्यवाणी आपको चौंका देगी!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है? अगर हां, तो अंक ज्योतिष के अनुसार आप 'मूलांक 3' के जातक हैं। जिसका स्वामी ज्ञान का देवता 'बृहस्पति' (गुरु) है। आने वाला साल 2026 आपके लिए सिर्फ कैलेंडर का एक नया पन्ना नहीं, बल्कि कामयाबी की एक नई कहानी लिखने वाला साल साबित होने वाला है। इस साल का कुल योग '1' (2+0+2+6=10=1) बनता है, जिसका स्वामी सूर्य है। जब 'गुरु' की बुद्धिमत्ता और 'सूर्य' का तेज एक साथ मिलते हैं, तो सफलता का मार्ग अपने आप बन जाता है। आइए जानते हैं कि अंक ज्योतिष के अनुसार, यह साल आपके करियर, धन और मान-सम्मान के लिए क्या खास लेकर आया है।

1. करियर और नौकरी के जरिए नई ऊंचाइयों को छुएंगे आप मूलांक 3 वालों के लिए 2026 किसी वरदान से कम नहीं है। सूर्य और गुरु की मित्रता के कारण आपके कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव आएंगे। नौकरीपेशा: अगर आप लंबे समय से प्रमोशन या अच्छी कंपनी में स्विच का इंतजार कर रहे थे, तो इस साल आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। बॉस और सीनियर आपकी मेहनत की सराहना करेंगे। सरकारी नौकरी: जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह साल सबसे ज्यादा लकी रहने वाला है। सूर्य की ऊर्जा आपको उच्च पद दिलाने में मदद करेगी। 2. व्यापार और पैसा: आर्थिक तंगी होगी दूर आर्थिक रूप से 2026 आपके लिए स्थिरता लेकर आएगा। साल की शुरुआत में ही आय के नए स्रोत बन सकते हैं। मुनाफा: बिजनेस करने वालों को इस साल पुराने निवेश से बड़ा लाभ मिल सकता है। सावधानी: पैसे तो आएंगे, लेकिन गुरु के प्रभाव के कारण आप धार्मिक या सामाजिक कार्यों पर खर्च भी करेंगे। हालांकि, फिजूलखर्ची से बचना ही समझदारी होगी। साल के मध्य में प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है।