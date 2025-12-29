Numerology 2026: मूलांक 3 वालों के लिए शुरू होगा गोल्डन टाइम, अंक ज्योतिष की ये भविष्यवाणी आपको चौंका देगी!
साल 2026 आपके लिए पद, पैसा और प्रतिष्ठा का संगम लेकर आ रहा है। बस अपने अहंकार पर थोड़ा काबू रखें और गुरु (सीखने) की प्रवृत्ति को बनाए रखें, फिर आपको शि ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है? अगर हां, तो अंक ज्योतिष के अनुसार आप 'मूलांक 3' के जातक हैं। जिसका स्वामी ज्ञान का देवता 'बृहस्पति' (गुरु) है। आने वाला साल 2026 आपके लिए सिर्फ कैलेंडर का एक नया पन्ना नहीं, बल्कि कामयाबी की एक नई कहानी लिखने वाला साल साबित होने वाला है। इस साल का कुल योग '1' (2+0+2+6=10=1) बनता है, जिसका स्वामी सूर्य है। जब 'गुरु' की बुद्धिमत्ता और 'सूर्य' का तेज एक साथ मिलते हैं, तो सफलता का मार्ग अपने आप बन जाता है। आइए जानते हैं कि अंक ज्योतिष के अनुसार, यह साल आपके करियर, धन और मान-सम्मान के लिए क्या खास लेकर आया है।
1. करियर और नौकरी के जरिए नई ऊंचाइयों को छुएंगे आप
मूलांक 3 वालों के लिए 2026 किसी वरदान से कम नहीं है। सूर्य और गुरु की मित्रता के कारण आपके कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव आएंगे।
नौकरीपेशा: अगर आप लंबे समय से प्रमोशन या अच्छी कंपनी में स्विच का इंतजार कर रहे थे, तो इस साल आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। बॉस और सीनियर आपकी मेहनत की सराहना करेंगे।
सरकारी नौकरी: जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह साल सबसे ज्यादा लकी रहने वाला है। सूर्य की ऊर्जा आपको उच्च पद दिलाने में मदद करेगी।
2. व्यापार और पैसा: आर्थिक तंगी होगी दूर
आर्थिक रूप से 2026 आपके लिए स्थिरता लेकर आएगा। साल की शुरुआत में ही आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
मुनाफा: बिजनेस करने वालों को इस साल पुराने निवेश से बड़ा लाभ मिल सकता है।
सावधानी: पैसे तो आएंगे, लेकिन गुरु के प्रभाव के कारण आप धार्मिक या सामाजिक कार्यों पर खर्च भी करेंगे। हालांकि, फिजूलखर्ची से बचना ही समझदारी होगी। साल के मध्य में प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है।
(Image Source: AI-Generated)
3. मान-सम्मान और सामाजिक जीवन
समाज में आपकी साख बढ़ेगी। आपकी नेतृत्व क्षमता (Leadership) और दूसरों को सिखाने का अंदाज आपको लोकप्रिय बनाएगा। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा और आप किसी बड़े पारिवारिक निर्णय में मुख्य भूमिका निभाएंगे। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बनेंगे और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।
4. स्वास्थ्य और जीवनशैली
मूलांक 3 वालों को इस साल अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। गुरु का प्रभाव कभी-कभी वजन बढ़ने या लिवर से जुड़ी समस्याएं दे सकता है।
टिप: अपनी डाइट में तली-भुनी चीजों को कम करें। सुबह की ताजी धूप (सूर्य की ऊर्जा) लेना और योग करना आपके लिए इस साल संजीवनी का काम करेगा।
मूलांक 3 के लिए सफलता के अचूक उपाय:
भगवान विष्णु की पूजा: हर गुरुवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।
पीला रंग: इस साल अपने पास पीला रुमाल रखें या पीले वस्त्रों का अधिक उपयोग करें।
दान: गुरुवार के दिन चने की दाल या केले का दान किसी जरूरतमंद को करें।
यह भी पढ़ें- Aaj Ka Ank Jyotish 28 December 2025: मूलांक 3 वाले ऑफिस काम पर रखें फोकस, जिम्मेदारियां होंगी पूरी
यह भी पढ़ें- Aaj Ka Ank Jyotish 28 December 2025: इस जातक को मिलेगा सब्र का मीठा फल, पढ़ें क्या है आपके लिए खास
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।