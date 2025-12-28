Aaj Ka Ank Jyotish 28 December 2025: मूलांक 3 वाले ऑफिस काम पर रखें फोकस, जिम्मेदारियां होंगी पूरी

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 28 दिसंबर का दिन डे नंबर 1 (2 + 8 = 10 → 1) की ऊर्जा लेकर आता है, जो नए आरंभ, खुद पर निर्भरता और आगे बढ़ने की इच्छा का प्रतीक है। लेकिन आज का दिन यूनिवर्सल डे नंबर 4 (2+8+3+2+0+2+5 = 4) से भी प्रभावित है, जो अनुशासन, जिम्मेदारी, ढांचा और धीमी प्रगति का संकेत देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपका धैर्य परखा जा सकता है। आप आगे बढ़ना और नेतृत्व करना चाहेंगे, लेकिन हालात अनुशासन और नियमों का पालन मांगेंगे। कामकाज में दबदबा दिखाने या जल्द निर्णय लेने से बचें। सिस्टम का सम्मान करें।

आर्थिक रूप से तुरंत लाभ के बजाय लंबी योजना पर ध्यान दें। रिश्तों में अहंकार या कठोरता दूरी पैदा कर सकती है। बोलने से ज्यादा सुनें। भावनात्मक रूप से दिनचर्या और नियमितता आपको स्थिर बनाएगी।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: ईंट जैसा लाल

संकल्प: मैं धैर्य और समझदारी के साथ नेतृत्व करता/करती हूं। जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन जिम्मेदारी और गंभीरता से भरा रहेगा। आपकी भावनाएं प्रैक्टिकल सोच से टकरा सकती है। काम पर शांत और सहयोगी संवाद से तनाव संभाल पाएंगे। आर्थिक मामलों में बजट और रीयलिस्टिक प्लान फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में भावनात्मक निर्भरता से बचें, सम्मान और स्थिरता पर ध्यान दें। धीमी प्रगति को स्वीकार करें। यह भी प्रगति ही है।