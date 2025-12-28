Aaj Ka Ank Jyotish 28 December 2025: इस जातक को मिलेगा सब्र का मीठा फल, पढ़ें क्या है आपके लिए खास
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का मुख्य सबक धैर्य है। नया आरंभ संभव है, लेकिन तभी जब वह योजना, अनुशासन और स्थिर मेहनत पर आधारित हो। जल्दबाजी या अहंकार पर नहीं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।
जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपको सोचने से ज्यादा करने की जरूरत है। काम में ओवरथिंकिंग छोड़कर कार्य पर ध्यान दें। आर्थिक फैसले में प्रैक्टिकल सोच और प्लानिंग रखें। रिश्तों में ज्यादा दूरी गलतफहमी ला सकती है। साफ बातचीत करें।
नियमित दिनचर्या आपको स्पष्टता देगी।
- शुभ अंक: 7
- शुभ रंग: धुंधला नीला
- संकल्प: मैं जमीन से जुड़े रहकर अपनी आंतरिक समझ पर भरोसा करता/करती हूं।
जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन गंभीर और जिम्मेदारी से भरा है। नेतृत्व के मौके दबाव के साथ आ सकते हैं। काम में धैर्य और अनुशासन लंबे समय में लाभ देंगे। निवेश, योजना और आर्थिक समीक्षा के लिए अच्छा दिन है। रिश्तों में पावर स्ट्रगल से बचें। महत्वाकांक्षा और शांति में संतुलन रखें।
- शुभ अंक: 8
- शुभ रंग: चारकोल ब्लैक
- संकल्प: मैं धैर्य और अनुशासन से सफलता बनाता/बनाती हूं।
जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज भावनात्मक हलचल के बाद आपको अपनी एनर्जी थोड़ी भारी लग सकती है। काम में भावनाओं के बजाय प्रैक्टिकल सोच या फैसलों पर ध्यान दें। आर्थिक रूप से उदारता दिखाने में जल्दबाजी ना करें।
रिश्तों में स्थिरता और निरंतरता जरूरी है। हर दिन भावनाओं के लिए नहीं होता कुछ दिन जिम्मेदारी के लिए होते हैं।
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: जंगिया नारंगी
- संकल्प: मैं स्थिर रहकर नए आरंभ की ओर बढ़ता/बढ़ती हूं।
निष्कर्ष:
28 दिसंबर हमें सिखाता है कि हर शुरुआत हल्की या आसान नहीं होती। डे नंबर 1 की तेज ऊर्जा और यूनिवर्सल डे नंबर 4 का अनुशासन आपस में टकराते हैं, जिससे धैर्य और समझदारी की परीक्षा होती है। देरी भले ही निराशाजनक लगे, लेकिन यही देरी मजबूत नींव बनाती है।
आज जिम्मेदारी से शुरुआत करें, योजना बनाएं और अनुशासन के साथ कदम बढ़ाएं। अहंकार, जल्दबाजी और शॉर्टकट रुकावट बन सकते हैं, जबकि विनम्रता और ढांचा स्थिर प्रगति का रास्ता खोलते हैं। जब हम प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और एक-एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो आज की मेहनत भविष्य की स्थिरता बन जाती है।
28 दिसंबर सिखाता है। सच्ची सफलता जल्दबाजी में नहीं, धैर्य और मजबूत इरादों से बनती है
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
