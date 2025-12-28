Language
    Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी पर राशि हिसाब से करें इन मंत्रों का जप, खुशियों से भर जाएगी झोली

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:05 PM (IST)

    30 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी है, जो पौष माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस दिन भगवान मधुसूदन और मां लक्ष्मी की पूजा करने से पापों से मुक ...और पढ़ें

    Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का धार्मिक महत्व

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार 30 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी है। यह पर्व हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन भगवान मधुसूदन और मां लक्ष्मी की पूजा और भक्ति की जाती है।

    सनातन शास्त्रों में निहित है कि एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधक के सुख, सौभाग्य और वंश में वृद्धि होती है।

    अगर आप भी लक्ष्मी नारायण जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पुत्रदा एकादशी के दिन भक्ति भाव से पूजा करें। साथ ही पूजा के समय राशि अनुसार इन मंत्रों का जप करें।

    राशि अनुसार मंत्र जप

    • मेष राशि के जातक जॉब में सफलता पाने के लिए ' ॐ श्री तुलस्यै नमः और ॐ नादिन्यै नमः' मंत्र का जप करें।
    • वृषभ राशि के जातक तनाव से निजात पाने के लिए 'ॐ कालरात्र्यै नमः और ॐ सीतायै नमः ' मंत्र का जप करें।
    • मिथुन राशि के जातक बिजनेस में तरक्की के लिए 'ॐ भद्रकाल्यै नमः और ॐ श्रीमत्यै नमः ' मंत्र का जप करें।
    • कर्क राशि के जातक विष्णु जी की कृपा पाने के लिए ' ॐ महाकाल्यै नमः और ॐ त्रेतायै नमः' मंत्र का जप करें।
    • सिंह राशि के जातक करियर में सफलता पाने के लिए ' ॐ चामुण्डायै नमः और ॐ गात्रायै नमः ' मंत्र का जप करें।
    • कन्या राशि के जातक बुध मजबूत करने के लिए 'ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः और ॐ आराद्यै नमः' मंत्र का जप करें।
    • तुला राशि के जातक पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा के समय 'ॐ दुर्गायै नमः और ॐ कामाक्ष्यै नमः ' मंत्र का जप करें।
    • वृश्चिक राशि के जातक आर्थिक तंगी दूर करने के लिए 'ॐ धरायै नमः और ॐ भवित्र्यै नमः' मंत्र का जप करें।
    • धनु राशि के जातक सौभाग्य में वृद्धि पाने के लिए 'ॐ बहुरूपायै नमः और ॐ वेद्यायै नमः' मंत्र का जप करें।
    • मकर राशि के जातक मनचाहा वरदान पाने के लिए 'ॐ परायै नमः और ॐ सरस्वत्यै नमः' मंत्र का जप करें।
    • कुंभ राशि के जातक शनि मजबूत करने के लिए 'ॐ देव्यै नमः और ॐ प्रयायै नमः' मंत्र का जप करें।
    • मीन राशि के जातक पुत्रदा एकादशी के दिन 'ॐ अम्बिकायै नमः और ॐ कृष्णायै नमः' मंत्र का जप करें।

