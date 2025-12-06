पंजाब शिवसेना की भगवंत सरकार से मांग, महाशिवरात्रि को मिले राज्य स्तरीय पर्व का दर्जा
पंजाब शिवसेना ने भगवंत मान सरकार से महाशिवरात्रि को राज्य स्तरीय पर्व घोषित करने का आग्रह किया है। पार्टी का मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण त्योहार है औ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटियाला। शिवसेना पंजाब ने महाशिवरात्रि पर्व को भी राज्य स्तर पर मनाने की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि हिंदू समाज के इस महत्वपूर्ण पर्व को राज्य स्तरीय मान्यता मिलनी चाहिए।
शिवसेना पंजाब के उप प्रधान डा विनोद कुमार ने बताया कि महाशिवरात्रि को राज्य स्तरीय तौर पर मनाने की मांग सबसे पहले शिवसेना पंजाब हाईकमान द्वारा की गई है और अब संगठन उम्मीद करता है कि पंजाब सरकार बिना किसी भेदभाव के इस मांग को स्वीकार करेगी।
हिंदू समाज का प्रमुख धार्मिक पर्व महाशिवरात्रि
उप प्रधान डॉ. विनोद कुमार ने कहा कि महाशिवरात्रि हिंदू समाज का प्रमुख धार्मिक पर्व है और सरकार द्वारा इसे राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय हिंदू समुदाय को विशेष सम्मान प्रदान करेगा। इस मौके शिंदा चौहान सीनियर जिला प्रधान, शेखर गुप्ता शहरी प्रधान और अनिल गोयल ब्लाक प्रधान भी उपस्थित थे।
यह भी पढ़ें- हैरान! 8वीं पास ने बनाया करोड़ों की GST चोरी का 'मायाजाल', मुंबई-पंजाब तक फैले तार, जानिए पूरा फर्जीवाड़ा
यह भी पढ़ें- Farmers Protest: किसानों के धरने के कारण शान-ए-पंजाब सहित 16 ट्रेनें काफी देर से चलीं, यात्री हुए परेशान
यह भी पढ़ें- हवाला कारोबारियों की मदद से पाकिस्तान में कर रही थी टेरर फंडिंग, अमृतपाल की करीबी है लखविंदर कौर; NCB के सामने खोले कई राज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।