    पंजाब शिवसेना की भगवंत सरकार से मांग, महाशिवरात्रि को मिले राज्य स्तरीय पर्व का दर्जा

    By Gaurav Sood Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    महाशिवरात्रि को राज्य स्तरीय पर्व घोषित करने की मांग: पंजाब शिवसेना

    जागरण संवाददाता, पटियाला। शिवसेना पंजाब ने महाशिवरात्रि पर्व को भी राज्य स्तर पर मनाने की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि हिंदू समाज के इस महत्वपूर्ण पर्व को राज्य स्तरीय मान्यता मिलनी चाहिए।

    शिवसेना पंजाब के उप प्रधान डा विनोद कुमार ने बताया कि महाशिवरात्रि को राज्य स्तरीय तौर पर मनाने की मांग सबसे पहले शिवसेना पंजाब हाईकमान द्वारा की गई है और अब संगठन उम्मीद करता है कि पंजाब सरकार बिना किसी भेदभाव के इस मांग को स्वीकार करेगी।

    हिंदू समाज का प्रमुख धार्मिक पर्व महाशिवरात्रि 

    उप प्रधान डॉ. विनोद कुमार ने कहा कि महाशिवरात्रि हिंदू समाज का प्रमुख धार्मिक पर्व है और सरकार द्वारा इसे राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय हिंदू समुदाय को विशेष सम्मान प्रदान करेगा। इस मौके शिंदा चौहान सीनियर जिला प्रधान, शेखर गुप्ता शहरी प्रधान और अनिल गोयल ब्लाक प्रधान भी उपस्थित थे।

