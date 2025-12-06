पंजाब शिवसेना की भगवंत सरकार से मांग, महाशिवरात्रि को मिले राज्य स्तरीय पर्व का दर्जा

जागरण संवाददाता, पटियाला। शिवसेना पंजाब ने महाशिवरात्रि पर्व को भी राज्य स्तर पर मनाने की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि हिंदू समाज के इस महत्वपूर्ण पर्व को राज्य स्तरीय मान्यता मिलनी चाहिए।

शिवसेना पंजाब के उप प्रधान डा विनोद कुमार ने बताया कि महाशिवरात्रि को राज्य स्तरीय तौर पर मनाने की मांग सबसे पहले शिवसेना पंजाब हाईकमान द्वारा की गई है और अब संगठन उम्मीद करता है कि पंजाब सरकार बिना किसी भेदभाव के इस मांग को स्वीकार करेगी।