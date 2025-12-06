Farmers Protest: किसानों के धरने के कारण शान-ए-पंजाब सहित 16 ट्रेनें काफी देर से चलीं, यात्री हुए परेशान

जागरण टीम, जालंधर/फिरोजपुर। केंद्र सरकार से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को रद करने और पंजाब सरकार की ओर से लगाए जा रहे प्रीपेड मीटर को हटाने की मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार को दोपहर एक बजे से तीन बजे तक राज्य भर में 15 स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया।

इस कारण दिल्ली-अमृतसर शान-ए-पंजाब और फिरोजपुर- नांदेड़ एक्सप्रेस सहित 17 ट्रेनें तीन घंटे की देरी से रवाना हुईं। ट्रेनों के देरी से चलने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड के बीच यात्री रेलवे स्टेशनों पर ही ट्रेनों के चलने का इंतजार करते रहे। रेलवे ने भी किसान आंदोलन के चलते इन ट्रेनों को पिछले स्टेशनों पर ही रोके रखा ताकि उन्हें रास्ते में कोई परेशानी न हो। किसान आंदोलन के दौरान जालंधर, लुधियाना, फाजिल्का, मलोट सहित कई जिलों में में पुलिस ने किसानों को रेलवे ट्रैक पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया। कुछ स्थानों पर पुलिस ने ट्रैक पर बैठे किसानों को हिरासत में लेकर ट्रैक को खाली करवाया।

कुछ जगह पर पुलिस ने सुबह ही किसान नेताओं को घरों में ही नजरबंद कर दिया। उधर, फिरोजपुर से हजूर साहिब जाने वाले यात्री मंदर सिंह ने बताया कि वे पांच सदस्यों के साथ यहां पहुंचे थे और उनकी टिकट बुक थीं, लेकिन ट्रेन के लेट होने से उन्हें करीब तीन घंटे स्टेशन पर बैठकर इंतजार करना पड़ा।

उनका कहना था कि ट्रेन यहां से लेट चलेगी तो आगे भी देर से पहुंचेगी, जिससे पूरा कार्यक्रम प्रभावित होगा। ट्रेनें जो रहीं प्रभावित और कहां रोकी गईं 14720 अमृतसर–बीकानेर को फिरोजपुर सिटी स्टेशन, 74968 लोहियां खास–फिल्लौर को लोहियां खास, 74936 फिरोजपुर कैंट–जालंधर सिटी को फिरोजपुर कैंट पर रोकी गई।

74654 डेरा बाबा नानक–अमृतसर को फिरोजपुर छावनी स्टेशन, 14622 फिरोजपुर-हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस को फिरोजपुर कैंट, 54572 फिरोजपुर कैंट– लुधियाना को अजीतवाल, 74976 फाजिल्का–फिरोजपुर कैंट को लाधूका, 64552 छेहरटा-लुधियाना को अमृतसर, 20497 फिरोजपुर कैंट–हमसफर एक्सप्रेस को कासू बेगू, 74683 खेमकरण–भगतांवाला तरनतारन व भगतांवाला के बीच रुकी रही।