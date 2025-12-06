Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Farmers Protest: किसानों के धरने के कारण शान-ए-पंजाब सहित 16 ट्रेनें काफी देर से चलीं, यात्री हुए परेशान

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:08 AM (IST)

    किसानों ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को रद्द करने और प्रीपेड मीटर हटाने की मांग को लेकर पंजाब में 15 जगहों पर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। इस वजह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    किसानों के धरने के कारण शान-ए-पंजाब सहित 16 ट्रेनें काफी देर से चलीं। फोटो जागरण

    जागरण टीम, जालंधर/फिरोजपुर। केंद्र सरकार से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को रद करने और पंजाब सरकार की ओर से लगाए जा रहे प्रीपेड मीटर को हटाने की मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार को दोपहर एक बजे से तीन बजे तक राज्य भर में 15 स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस कारण दिल्ली-अमृतसर शान-ए-पंजाब और फिरोजपुर- नांदेड़ एक्सप्रेस सहित 17 ट्रेनें तीन घंटे की देरी से रवाना हुईं। ट्रेनों के देरी से चलने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    ठंड के बीच यात्री रेलवे स्टेशनों पर ही ट्रेनों के चलने का इंतजार करते रहे। रेलवे ने भी किसान आंदोलन के चलते इन ट्रेनों को पिछले स्टेशनों पर ही रोके रखा ताकि उन्हें रास्ते में कोई परेशानी न हो।

    किसान आंदोलन के दौरान जालंधर, लुधियाना, फाजिल्का, मलोट सहित कई जिलों में में पुलिस ने किसानों को रेलवे ट्रैक पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया। कुछ स्थानों पर पुलिस ने ट्रैक पर बैठे किसानों को हिरासत में लेकर ट्रैक को खाली करवाया।

    कुछ जगह पर पुलिस ने सुबह ही किसान नेताओं को घरों में ही नजरबंद कर दिया। उधर, फिरोजपुर से हजूर साहिब जाने वाले यात्री मंदर सिंह ने बताया कि वे पांच सदस्यों के साथ यहां पहुंचे थे और उनकी टिकट बुक थीं, लेकिन ट्रेन के लेट होने से उन्हें करीब तीन घंटे स्टेशन पर बैठकर इंतजार करना पड़ा।

    उनका कहना था कि ट्रेन यहां से लेट चलेगी तो आगे भी देर से पहुंचेगी, जिससे पूरा कार्यक्रम प्रभावित होगा। ट्रेनें जो रहीं प्रभावित और कहां रोकी गईं 14720 अमृतसर–बीकानेर को फिरोजपुर सिटी स्टेशन, 74968 लोहियां खास–फिल्लौर को लोहियां खास, 74936 फिरोजपुर कैंट–जालंधर सिटी को फिरोजपुर कैंट पर रोकी गई। 

    74654 डेरा बाबा नानक–अमृतसर को फिरोजपुर छावनी स्टेशन, 14622 फिरोजपुर-हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस को फिरोजपुर कैंट, 54572 फिरोजपुर कैंट– लुधियाना को अजीतवाल, 74976 फाजिल्का–फिरोजपुर कैंट को लाधूका, 64552 छेहरटा-लुधियाना को अमृतसर, 20497 फिरोजपुर कैंट–हमसफर एक्सप्रेस को कासू बेगू, 74683 खेमकरण–भगतांवाला तरनतारन व भगतांवाला के बीच रुकी रही। 

    22485 फिरोजपुर कैंट–इंटरसिटी एक्सप्रेस को लुधियाना, 12497 शाने पंजाब एक्सप्रेस को टांगरा, 74691 अमृतसर–कादियां को कत्थू नंगल, 74671 अमृतसर–पठानकोट को जयंतीपुरा, 74605 ब्यास-तरनतारन को ब्यास व 74975 फिरोजपुर कैंट–फाजिल्कां को फिरोजपुर कैंट स्टेशन पर रोका गया । रेल प्रशासन ने बताया कि आंदोलन खत्म होने के बाद भी ट्रैकों की तकनीकी जांच और सुरक्षा औपचारिकताओं में समय लगा, जिसके कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।