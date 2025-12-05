हवाला कारोबारियों की मदद से पाकिस्तान में कर रही थी टेरर फंडिंग, अमृतपाल की करीबी है लखविंदर कौर; NCB के सामने खोले कई राज

नवीन राजपूत, अमृतसर। सात सौ ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार की गई गुरदासपुर की लखविंदर कौर ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में कई राज खोले हैं। पता चला है कि ड्रग मनी को लखविंदर कौर अपने हवाला कारोबारियों के जरिए यूगांडा के जरिए पाकिस्तान में टेरर फंडिंग कर रही थी।

टीम ने जब लखविंदर कौर का मोबाइल खंगाला तो पता चला कि नशा, हवाला, ड्रग मनी के बाद टेरर फंडिंग का काम राजस्थान, पंजाब और हिमाचल से चलाया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के जसूर, पंजाब के जालंधर और राजस्थान के जयपुर से पांच लोगों को गिरफ्तार किया जाने वाला है।

गिरफ्तार किए जाने वाले आरोपित यूगांडा के कारोबारियों के जरिए ड्रग मनी का भुगतान पाकिस्तान में करवा रहे हैं। उसी ड्रग मनी से पंजाब के रास्ते पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ अपने गुर्गों के मार्फत विस्फोटक और खतरनाक हथियारों की सप्लाई कर रही है।

लखविंदर कौर के बेटे हरनेक सिंह को एनसीबी ने शुक्रवार की शाम भी केस में नामजद कर लिया है। सबूत मिले हैं कि गुरदासपुर के कलानौर में अपना दाई का क्लीनिक चलाने वाले लखविंदर कौर का बेटा हरनेक सिंह ही नशे का सारा कारोबार देख रहा था। वीरवार को जैसे ही एनसीबी ने लखविंदर कौर को हिरासत में लिया तो हरनेक सिंह को इसकी भनक लग गई और वह फरार हो गया।

लेकिन लखविंदर के मोबाइल की जांच ने एनसीबी के सामने कई रास्तों को खोल दिया है। पता चला है कि दो दिन के पुलिस रिमांड के दौरान लखविंदर कौर को गुरदासपुर भी ले जाया गया है। उसकी निशानदेही पर हेरोइन की खेप एनसीबी को बरामद नहीं हो सकी है।