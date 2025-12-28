नाराज पत्नी पर चाकू से पति ने 15 वार किए; बहू बचाने आई तो उसे भी गोदा, एक की मौत

जागरण संवाददाता,पटियाला। पटियाला के थाना सनौर इलाके मेंअपने परिवार से अक्सर छोटी छोटी बातों से खफा रहने वाले 65 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी बहू का कत्ल कर दिया। झगड़ा पत्नी से शुरू हुआ। जिस पर पहले आरोपी ने 15 वार किए। बहू ने बचाने का प्रयास किया तो उसे भी चाकू से गादे दिया। बहू की जहां मौत हो चुकी है, वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल है।

मिली जानकारी के अनुसार, घरेलू तकरार की जानकारी मिलते ही समधी घर पर समझाने आया था। आरोपित ने इसे बेइज्जती समझा और देर रात तीन बजे पत्नी पर चाकू लेकर एक के बाद एक 15 वार कर दिए। सास के चिल्लाने की आवाज सुन बचाव करने आई बहू के भी सीने में चाकू घोंप दिया। गलती का अहसास हुआ तो आरोपी ने अपने पेट में भी दो वार किए।

घटना के बाद तीनों जख्मियों बहू व सास- ससुर को राजिंदरा अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां पर बहू की मौत हो गई। मृतका की पहचान 19 साल की अंजू कौर के रूप में हुई है, वहीं उसकी सास मलकीत कौर व आरोपित ससुर प्रकाश चंद अस्पताल में उपचाराधीन है।

पारिवार से मिली जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय प्रकाश चंद के बेटे जसवीर सिंह की दो साल पहले ही शादी हुई थी। प्रकाश चंद गुस्सैल स्वभाव का था और अक्सर ही घर पर कभी खाना देरी से देने तो कभी दवा न दिलाने की बात पर झगड़ा करता रहता था।