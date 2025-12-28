नाराज पत्नी पर चाकू से पति ने 15 वार किए; बहू बचाने आई तो उसे भी गोदा, एक की मौत
पटियाला के सनौर में एक 65 वर्षीय व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी बहू की हत्या कर दी और पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी प्रकाश चंद ने पहल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,पटियाला। पटियाला के थाना सनौर इलाके मेंअपने परिवार से अक्सर छोटी छोटी बातों से खफा रहने वाले 65 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी बहू का कत्ल कर दिया। झगड़ा पत्नी से शुरू हुआ। जिस पर पहले आरोपी ने 15 वार किए। बहू ने बचाने का प्रयास किया तो उसे भी चाकू से गादे दिया। बहू की जहां मौत हो चुकी है, वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल है।
मिली जानकारी के अनुसार, घरेलू तकरार की जानकारी मिलते ही समधी घर पर समझाने आया था। आरोपित ने इसे बेइज्जती समझा और देर रात तीन बजे पत्नी पर चाकू लेकर एक के बाद एक 15 वार कर दिए। सास के चिल्लाने की आवाज सुन बचाव करने आई बहू के भी सीने में चाकू घोंप दिया। गलती का अहसास हुआ तो आरोपी ने अपने पेट में भी दो वार किए।
घटना के बाद तीनों जख्मियों बहू व सास- ससुर को राजिंदरा अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां पर बहू की मौत हो गई। मृतका की पहचान 19 साल की अंजू कौर के रूप में हुई है, वहीं उसकी सास मलकीत कौर व आरोपित ससुर प्रकाश चंद अस्पताल में उपचाराधीन है।
पुलिस ने किया आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज
घटना 26 दिसंबर सुबह तीन बजे हुई थी, जिसके बाद पुलस ने आरोपित परकाश चंद निवासी मोहल्ला कसाबिया वाला सनौर के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना सनौर के प्रभारी हरमिंदर सिंह ने बताया कि मृतका अंजू कौर के दादा भलदेव सिंह निवासी गांव रामपुर घनौर की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही इसे गिरफ्तार कर लेंगे।
पारिवार से मिली जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय प्रकाश चंद के बेटे जसवीर सिंह की दो साल पहले ही शादी हुई थी। प्रकाश चंद गुस्सैल स्वभाव का था और अक्सर ही घर पर कभी खाना देरी से देने तो कभी दवा न दिलाने की बात पर झगड़ा करता रहता था।
अंजू के कहने पर दामाद आया था घर
26 दिसंबर को अंजू कौर ने भलदेव सिंह को फोन करके बताया कि उसका ससुर प्रकाश चंद मामूली बात को लेकर झगड़ा करते हुए सास मलकीत कौर से मारपीट कर रहा है। यह सुनते ही भलदेव सिंह पोती के ससुराल पहुंचा तो पता चला कि किसी काम के लिए पैसे न मिलने पर उसका झगड़ा किया था। जिस वजह से उन्होंने समझाते हुए माहौल शांत किया।
बाद में जसवीर सिंह काम पर चला गया तो सभी सो गए लेकिन रात तीन बजे मलकीत कौर चिल्लाने लगी। बहू अंजू कौर ने जाकर देखा कि ससुर चाकू से वार कर रहा था। जैसे ही अंजू कौर रोकने गई तो उसके सीने में चाकू घोंप दिया। दिल पर चाकू लगने की वजह से अंजू की मौत हो गई।
