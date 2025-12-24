पटियाला में अज्ञात वाहन की टक्कर से एमबीबीएस छात्रा की मौत, डॉक्यूमेंट जमा करवा लौट रहे थे, दो साथी घायल

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला के न्यू अफसर कॉलोनी चौकी क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही एक छात्रा की मौत हो गई। इस दुर्घटना में उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक अज्ञात वाहन ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

