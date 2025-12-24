Language
    पटियाला में अज्ञात वाहन की टक्कर से एमबीबीएस छात्रा की मौत, डॉक्यूमेंट जमा करवा लौट रहे थे, दो साथी घायल

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    Hero Image

    मृतक मिनाक्षी की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला के न्यू अफसर कॉलोनी चौकी क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही एक छात्रा की मौत हो गई। इस दुर्घटना में उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक अज्ञात वाहन ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतका की पहचान पातड़ां निवासी मीनाक्षी के रूप में हुई है। मीनाक्षी वर्तमान में पटियाला के एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थीं और अफसर कॉलोनी स्थित एक पीजी में रह रही थीं। जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम वह अपने जरूरी कागजात जमा कराने के बाद अपने दो दोस्तों के साथ एक्टिवा पर सवार होकर पीजी की ओर लौट रही थीं।

    मौके पर ही मिनाक्षी ने दम तोड़ा

    जैसे ही मिनाक्षी न्यू अफसर कॉलोनी इलाके में पहुंचे, तभी पीछे से आए एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मीनाक्षी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक्टिवा पर सवार उनके दो दोस्त सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

    स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

    पुलिस ने जांच की शुरू, खंगाल रह सीसीटीवी

    हादसे की सूचना मिलते ही न्यू अफसर कॉलोनी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौकी इंचार्ज नवदीप कौर ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी वाहन और चालक का पता लगाया जा सके।

    पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच तेज कर दी गई है। वहीं, इस हादसे से मेडिकल कॉलेज और पीजी में रहने वाले छात्रों में मायूसी है।

