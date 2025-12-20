AAP विधायक पठानमाजरा भगौड़ा करार, प्रॉपर्टी की डिटेल कोर्ट ने मांगी, बलात्कार मामले में वांटेड

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला की स्थानीय अदालत ने सनौर से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमजरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में लगातार अदालत में पेश न होने के कारण लिया गया है।

पटियाला की अदालत ने न केवल उन्हें भगोड़ा घोषित किया है, बल्कि पुलिस और संबंधित विभागों को विधायक की चल और अचल संपत्तियों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है। जिला अदालत में विधायक को 20 दिसंबर तक पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुए। उधर विधायक ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई हुई है, जिसका अभी फैसला आना पैंडिंग है। ‌