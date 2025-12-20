AAP विधायक पठानमाजरा भगौड़ा करार, प्रॉपर्टी की डिटेल कोर्ट ने मांगी, बलात्कार मामले में वांटेड
पटियाला अदालत ने AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को भगोड़ा घोषित किया है, क्योंकि वह बलात्कार के मामले में पेश नहीं हुए। अदालत ने उनकी संपत्ति का विवर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला की स्थानीय अदालत ने सनौर से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमजरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में लगातार अदालत में पेश न होने के कारण लिया गया है।
पटियाला की अदालत ने न केवल उन्हें भगोड़ा घोषित किया है, बल्कि पुलिस और संबंधित विभागों को विधायक की चल और अचल संपत्तियों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है। जिला अदालत में विधायक को 20 दिसंबर तक पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुए। उधर विधायक ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई हुई है, जिसका अभी फैसला आना पैंडिंग है।
बलात्कार के केस में है वांटेड
सितंबर 2025 में पटियाला के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में एक महिला की शिकायत पर विधायक पठानमाजरा के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और धमकी देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक ने अपनी पहली शादी के बारे में झूठ बोलकर उससे शादी की और उसका यौन उत्पीड़न किया। इस दौरान उसने तस्वीरें भी वायरल की थी।
मामला दर्ज होने के बाद जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो वह हरियाणा के करनाल से नाटकीय ढंग से भाग गया ।
ऑस्ट्रेलिया फरार होने की सूचना
सूत्रों के अनुसार , विधायक पठानमाजरा इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं , जहां से उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर कई वीडियो जारी कर इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है । अदालत ने पहले उन्हें 12 नवंबर तक पेश होने का अल्टीमेटम दिया था और उनके आवास पर नोटिस भी चिपकाया गया था । निर्धारित समय के भीतर पेश न होने के कारण , अदालत ने अब आगे की कानूनी प्रक्रिया को तेज कर दिया है ।
