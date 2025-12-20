Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उप-राष्ट्रपति से मिले श्वेत मलिक, पंजाब की कानून-व्यवस्था पर जताई चिंता

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    श्वेत मलिक ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और पंजाब की कानून-व्यवस्था के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने राज्य में सुरक्षा की स्थिति पर प्रकाश डाला। ...और पढ़ें

    Hero Image

    पूर्व सांसद श्वेत मलिक दिल्ली में भारत के उप-राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन को सम्मानित करते हुए।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पूर्व सांसद एवं पूर्व पंजाब भाजपा अध्यक्ष इंजीनियर श्वेत मलिक ने दिल्ली में भारत के उप-राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर श्वेत मलिक ने उप-राष्ट्रपति को सम्मानित करते हुए उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्वेत मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन का व्यक्तित्व सेवा, समर्पण और सादगी का अद्भुत संगम है। उन्होंने सदैव जनसेवा को अपने जीवन का लक्ष्य माना और अपने दीर्घकालिक अनुभव, विनम्र स्वभाव तथा प्रखर बौद्धिकता के बल पर एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है।

    मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए परिवार द्वारा उन्हें उप-राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि उनका अनुभव देश के सर्वोच्च सदन की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

    यह भी पढ़ें- पटियाला में गेड़ी रूट पर पुलिस का एक्शन, वाईपीएस मार्केट में घूम रहे युवकों की करवाई उठक-बैठक

    युवा अवस्था में बने राष्ट्रीय स्वयंवेक संघ के सदस्य

    मलिक ने बताया कि 68 वर्षीय सी.पी. राधाकृष्णन युवा अवस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। वे वर्ष 1974 तक तमिलनाडु जनसंघ की कार्यकारी समिति के सदस्य रहे। उनका राजनीतिक जीवन किसी करियर से अधिक विचारधारा से प्रेरित रहा है।

     9 सितंबर 2025 को वे भारत के उप-राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने कुल 752 वैध मतों में से 452 मत प्राप्त कर इंडी ब्लॉक के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से पराजित किया। सी.पी. राधाकृष्णन वर्ष 1998 और 1999 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में कोयंबटूर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए।

    इस दौरान उन्होंने कई संसदीय समितियों में कार्य किया और शेयर बाजार घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। वर्ष 2004 से 2007 तक भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नदियों को जोड़ने, छुआछूत समाप्त करने, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष और समान नागरिक संहिता जैसे विषयों पर 93 दिनों की रथ यात्रा निकाली।

    यह भी पढ़ें- पार्षद पति व पूर्व मंत्री आशु के करीबी इंदी पर मामला दर्ज, निगम सुपरवाइजर के साथ की मारपीट

    पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति पर चिंता व्यक्त

    भेंट के दौरान श्वेत मलिक ने पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में पुलिस और प्रशासन का मनोबल गिरा है तथा प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की प्रशासनिक विफलता और अपराधियों को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण के कारण हालात बिगड़े हैं।

    यह भी पढ़ें- कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की सुरक्षा के क्या थे इंतजाम? पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का सरकार को नोटिस