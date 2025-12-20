उप-राष्ट्रपति से मिले श्वेत मलिक, पंजाब की कानून-व्यवस्था पर जताई चिंता

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पूर्व सांसद एवं पूर्व पंजाब भाजपा अध्यक्ष इंजीनियर श्वेत मलिक ने दिल्ली में भारत के उप-राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर श्वेत मलिक ने उप-राष्ट्रपति को सम्मानित करते हुए उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।

श्वेत मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन का व्यक्तित्व सेवा, समर्पण और सादगी का अद्भुत संगम है। उन्होंने सदैव जनसेवा को अपने जीवन का लक्ष्य माना और अपने दीर्घकालिक अनुभव, विनम्र स्वभाव तथा प्रखर बौद्धिकता के बल पर एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है।

9 सितंबर 2025 को वे भारत के उप-राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने कुल 752 वैध मतों में से 452 मत प्राप्त कर इंडी ब्लॉक के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से पराजित किया। सी.पी. राधाकृष्णन वर्ष 1998 और 1999 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में कोयंबटूर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए।