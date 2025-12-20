पंजाब में नार्को-टेरर नेक्सस पर प्रहार, आर्मी डेजर्टर राजबीर फौजी साथी संग गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड और हेरोइन बरामद

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब पुलिस की स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल (एसएसओसी) मोहाली ने नार्को-टेरर नेक्सस के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आर्मी डेजर्टर राजबीर सिंह उर्फ फौजी और उसके साथी को सीमा पार ड्रग्स और हथियार तस्करी के रैकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

तेज कार्रवाई करते हुए आगे और पीछे की कड़ियों की जांच में एक ऐसा नेटवर्क उजागर हुआ जो आतंकवाद को फंडिंग और ड्रग तस्करी में लिप्त था। गिरफ्तारी के दौरान एक हैंड ग्रेनेड और 500 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। राजबीर सिंह इस साल की शुरुआत में थाना घरिंडा (अमृतसर रूरल) में दर्ज जासूसी के मामले में भी वांछित था।

जांच में यह भी सामने आया कि राजबीर हरियाणा के सिरसा में महिला पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले की साजिश में शामिल था। उसने हमले के लिए ग्रेनेड की डिलीवरी की और फंडिंग भी मुहैया कराई। एसएसओसी की टीम ने फाॅरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पर काम करते हुए यह ऑपरेशन चलाया। आरोपित पाकिस्तान आधारित तस्करों से जुड़े थे और पंजाब में ड्रग्स व हथियार सप्लाई का काम करते थे। पुलिस का दावा है कि यह गिरफ्तारी नार्को-टेरर माॅड्यूल को बड़ा झटका है।