किश्तवाड़ में शहीद हुए सिपाही कपिल देव का 20वां बलिदान दिवस, गांव पंडोरी बैंसा ने गर्व से किया याद

जागरण संवाददाता, पठानकोट। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ सेक्टर में पाक प्रशिक्षित आतंकियों से मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त करने वाले भारतीय सेना की 3 डोगरा रेजीमेंट के सिपाही कपिल देव शर्मा का 20वां बलिदान दिवस गांव पंडोरी बैंसा स्थित उनके नाम पर बने सरकारी मिडिल स्मार्ट स्कूल में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की संयुक्त अध्यक्षता स्कूल इंचार्ज मंजीत कुमार और रिटायर्ड एसएस मास्टर दर्शन कुमार ने की।

समारोह में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंद्र सिंह विक्की मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर शहीद की माता रामप्यारी, पिता जोध राज शर्मा, बहन कृष्णा देवी, अन्य पारिवारिक सदस्य और विभिन्न शहीद सैनिकों के परिजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि व अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा शहीद के चित्र के समक्ष ज्योति प्रज्वलित कर और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई।