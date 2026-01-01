Language
    बठिंडा: गुरुद्वारा साहिब के दरबार हॉल पर पत्थर मारने वाले दो गिरफ्तार, रंजिश में किया था हमला

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    बठिंडा के भुच्चो खुर्द गांव स्थित गुरुद्वारा लवेरीसर साहिब के दरबार हॉल पर ईंटें फेंकने के आरोप में दो ग्रंथियों को गिरफ्तार किया गया है। 30 दिसंबर 20 ...और पढ़ें

    गुरुद्वारा के दरबार हॉल पर पत्थर मारने वाले गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले के गांव भुच्चो खुर्द में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा लवेरीसर साहिब के दरबार हॉल पर ईंटें मारने के आरोप में पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बीती 30 दिसंबर 2025 को गुरुद्वारा साहिब में पाठ चल रहे थे। इसी दौरान किसी शरारती व्यक्ति ने दरबार साहिब के शीशों पर पत्थर मार दिए।

    गुरुद्वारा लवेरीसर साहिब की प्रबंधकीय समिति ने इस मामले की शिकायत थाना कैंट बठिंडा की पुलिस को दी थी। पुलिस ने तुरंत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने गुरुद्वारे में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली।

    जांच के बाद पुलिस ने गुरुद्वारा साहिब में ही ग्रंथी के रूप में काम करने वाले दो व्यक्तियों मनदीप सिंह निवासी तलवंडी साबो और तरसेम सिंह निवासी तुंगवाली को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी सरबजीत सिंह बराड़ ने बताया कि दोनों आरोपियों की एक अन्य ग्रंथी के साथ रंजिश थी, जिसके चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया।

    उन्होंने बताया कि दोनों ग्रंथी चाहते थे कि प्रबंधकीय समिति दूसरे ग्रंथी को नौकरी से हटा दे। इसी मकसद से उन्होंने दरबार साहिब पर पत्थर फेंके थे।