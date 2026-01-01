नए साल के पहले दिन मोहाली में हत्या, दिनदहाड़े युवक को घोंपा चाकू, लोगों में दहशत
नए साल के पहले दिन मोहाली में दिनदहाड़े एक युवक मुकेश की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वह अपने भाई मोहित के झगड़े को सुलझाने गया था, जहां विवाद बढ़ने पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोहाली। नए साल के पहले दिन वीरवार को दिनदहाड़े एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। जुझार नगर निवासी मुकेश अपने भाई के साथ हुए झगड़े को सुलझाने गया था। इस वारदात से लोगों में दहशत का माहौल है।
मुकेश के भाई मोहित का कुछ समय पहले एक पक्ष से विवाद हुआ था। मोहित अपने जीजा बलवीर से मिलने गया था, तभी कुछ युवक भी वहां मौजूद थे। मोहित और उन युवकों के बीच झगड़ा हो गया। इसी विवाद को सुलझाने के लिए मुकेश मौके पर पहुंचा था।
समझौते की कोशिश के दौरान दोनों पक्षों में बहस बढ़ गई और इसी दौरान आरोपित ने अचानक मुकेश के पेट में चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल मुकेश को तुरंत सामान्य अस्पताल, फेज-6 ले जाया गया, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह हत्या रंजिश का नतीजा है। हमलावरों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।