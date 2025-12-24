Language
    पंजाब-पाक बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट, पंजाब पुलिस, बीएसएफ-एसओजी कमांडो का जॉइंट सर्च ऑपरेशन

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:49 PM (IST)

    सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी इनपुट के बाद पठानकोट के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब पुलिस, बीएसएफ और एसओजी कमांडो संयुक्त रूप से स ...और पढ़ें

    सरहद पर जांच करते हुए सुरक्षा एजेंसियां।

    जागरण संवाददाता, पठानकोट। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी इनपुट के बाद जिले के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और खतरों को नाकाम करने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और विशेष ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के कमांडो संयुक्त रूप से लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले के बॉर्डर एरिया में बीते कुछ दिनों से व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान जारी है। बुधवार को भी सुरक्षा बलों ने अलग-अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है।

    सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के बाद सतर्कता को और बढ़ा दिया गया है। हर संदिग्ध गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही सुजानपुर पुलिस की ओर से भी आज क्षेत्र में विशेष सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।

    चप्पे-चप्पे को खंगाला जा रहा

    पुलिस टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इलाके में मौजूद दरिया के किनारों, सुनसान स्थानों और खंडहर पड़ी इमारतों की गहनता से जांच करें। सुरक्षा बल इलाके के चप्पे-चप्पे को खंगाल रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति की मौजूदगी का पता लगाया जा सके।

    सूत्रों के मुताबिक, यह सर्च ऑपरेशन खास तौर पर नव वर्ष के मद्देनजर शुरू किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि नए साल के दौरान किसी भी तरह की संभावित आतंकी घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है।

    चौकसी को बढ़ाया गया, स्थानीय लोगों से अपील

    सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जनता की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

     स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करें।

