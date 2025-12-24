पंजाब-पाक बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट, पंजाब पुलिस, बीएसएफ-एसओजी कमांडो का जॉइंट सर्च ऑपरेशन

जागरण संवाददाता, पठानकोट। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी इनपुट के बाद जिले के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और खतरों को नाकाम करने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और विशेष ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के कमांडो संयुक्त रूप से लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले के बॉर्डर एरिया में बीते कुछ दिनों से व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान जारी है। बुधवार को भी सुरक्षा बलों ने अलग-अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के बाद सतर्कता को और बढ़ा दिया गया है। हर संदिग्ध गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही सुजानपुर पुलिस की ओर से भी आज क्षेत्र में विशेष सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।