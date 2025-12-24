पंजाब: फाजिल्का में शख्स ने यूट्यूब से सीखा नकली करंसी बनाना, घर में छापने लगा नोट; पुलिस ने ऐसे पकड़ा
पंजाब के फाजिल्का में, एक युवक ने यूट्यूब से नकली करंसी बनाना सीखा और घर पर ही नोट छापने लगा। पुलिस ने आरोपी को 5,200 रुपये की नकली करंसी के साथ गिरफ् ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, अबोहर (फाजिल्का)। अबोहर के एक युवक ने यूट्यूब पर नकली करंसी बनाना सीखा और घर पर ही 100, 200 व 500 के नकली नोट बनाना शुरू कर दिए। पुलिस ने आरोपित युवक को 5,200 की नकली करंसी के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ पहले से नशा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं।
थाना प्रभारी रविंद्र भीटी ने बताया कि सूचना मिली थी कि जम्मू बस्ती गली नंबर तीन निवासी नरेश कुमार उर्फ शंटी अपने घर में कलर प्रिंटर रखकर भारतीय करंसी के 500, 200 व 100 रुपये के नकली नोट तैयार करता है और बाजार में चलाता है।
अब भी वह नए बन रहे बाईपास सीडफार्म रोड पर जाली करंसी आगे किसी को देने के लिए इंतजार कर रहा है। पुलिस ने छापामारी कर 5,200 की जाली करंसी के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक से पूछताछ की जाएगी कि आखिर वह कब से जाली करंसी बना रहा था और कौन-कौन शामिल हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।