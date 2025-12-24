Language
    पंजाब: फाजिल्का में शख्स ने यूट्यूब से सीखा नकली करंसी बनाना, घर में छापने लगा नोट; पुलिस ने ऐसे पकड़ा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:41 PM (IST)

    पंजाब: फाजिल्का में शख्स ने यूट्यूब से सीखा नकली करंसी बनाना (File Photo)


    संवाद सहयोगी, जागरण, अबोहर (फाजिल्का)। अबोहर के एक युवक ने यूट्यूब पर नकली करंसी बनाना सीखा और घर पर ही 100, 200 व 500 के नकली नोट बनाना शुरू कर दिए। पुलिस ने आरोपित युवक को 5,200 की नकली करंसी के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ पहले से नशा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं।

    थाना प्रभारी रविंद्र भीटी ने बताया कि सूचना मिली थी कि जम्मू बस्ती गली नंबर तीन निवासी नरेश कुमार उर्फ शंटी अपने घर में कलर प्रिंटर रखकर भारतीय करंसी के 500, 200 व 100 रुपये के नकली नोट तैयार करता है और बाजार में चलाता है।

    अब भी वह नए बन रहे बाईपास सीडफार्म रोड पर जाली करंसी आगे किसी को देने के लिए इंतजार कर रहा है। पुलिस ने छापामारी कर 5,200 की जाली करंसी के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक से पूछताछ की जाएगी कि आखिर वह कब से जाली करंसी बना रहा था और कौन-कौन शामिल हैं।