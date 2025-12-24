PU में पंजाब-हरियाणा का Gen Z थीम पोस्ट ऑफिस, 5 मिनट में सेविंग अकाउंट, चेस-वीडियो गेम्स खेलते करें इंतजार
चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाब और हरियाणा क्षेत्र का पहला जनरल जेड थीम वाला पोस्ट ऑफिस खुला है। यह युवाओं को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। भारत के डाक विभाग ने पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में पहला जनरल जेड (Gen Z) थीम वाला पोस्ट ऑफिस लॉन्च किया है, जो चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी के हरे-भरे कैंपस में बनाया गया है। इस अनोखे न्यू-टैक डाकघर ने पारंपरिक रस्मों को तोड़ा है और युवाओं को आकर्षित करने के लिए टैक्नोलॉजी को अपनाया है।
इस डाकघर में पुराने काउंटरों और लंबी कतारें नहीं दिखेंगी, उनकी जगह यहां युवाओं के लिए वीडियो गेम, सिटिंग जोन और प्ले एरिया तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन समारोह हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी के कुलपति, डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और स्टूडेंट्स की उपस्थिति में हुआ।
पोस्ट ऑफिस में जैसे ही कदम रखें, रेट्रो पॉप और इंडी म्यूजिक की मधुर धुनें आपको स्वागत करती हैं। अधिकतर संगीत जेनरल जेड की प्लेलिस्ट से चुना गया है। इंटीरियर पूरी तरह युवा को आकर्षित करने वाला है।
जानें क्या है युवाओं के लिए
इसका डिजाइन ही युवाओं को अकार्षित करने वाला है। चटक नीले, गुलाबी और पीले रंगों की वाइब्रेंट दीवारें, ग्राफिटी-स्टाइल आर्टवर्क, आरामदायक कॉफी टेबल्स, बीन बैग चेयर्स और इंस्टाग्राम-वर्थी बैकड्रॉप इस पोस्ट ऑफिस के लिए चुना गया है।
साधारण वेटिंग एरिया की जगह यहां यह एक कैफे हाऊस जैसे स्पेस दिया गया है। जहां स्टूडेंट्स कॉफी पीते हुए अपनी ई-मेल ट्रैक कर सकते हैं। फ्लोरिंग विनाइल सेटाइल से बना है जो साफ-सुथरा रहता है। एलईडी लाइटिंग रेनबो इफेक्ट्स के साथ मूड सेट करती है।
डिजाइन फर्म यूथ वाइब्स स्टूडियो ने इसे तैयार किया है, जो डाक विभाग की डिजिटल इंडिया पहल से जुड़ी है।
नई जनरेशन की एप की सुविधाएं यहां उपलब्ध
यह पोस्ट ऑफिस सिर्फ खत भेजने तक सीमित नहीं है। यहां तेजी से खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध है।बस आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दिखाएं और 5 मिनट में पॉस्टल सेविंग्स अकाउंट तैयार हो जाता है। डिजिटल ट्रैकिंग ऐप से कहीं भी मेल का स्टेटस चेक करें, QR कोड स्कैन करके पेमेंट करें या स्पीड पोस्ट के साथ इंश्योरेंस ऐड-ऑन को चुन सकते हैं।
छात्रों के लिए खास 'स्टूडेंट पैक' है, जिसमें हल्के वजन वाले लिफाफे, डिस्काउंटेड स्टाम्प्स और इंटरनेशनल रेमिटेंस सर्विस है। फीडबैक के लिए डिजिटल कियोस्क है, जहां रेटिंग दें या सुझाव डाल सकते हैं। इसके अलावा हर हफ्ते 'मेल-ए-मैच' इवेंट आयोजित होते हैं जहां छात्र पत्र लिखकर पुरस्कार जीत सकते हैं।
इंतजार के दौरान चेस खेल समय बिताते हुए स्टूडेंट्स।
सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं
सुरक्षा के लिए CCTV और बायोमेट्रिक एंट्री है, जो परिसर की 24x7 एक्टिविटी को ध्यान में रखकर लगाई गई। डाक विभाग के अनुसार यह पहल 'युवा सशक्तिकरण' का हिस्सा है, जो जनरल जेड को डिजिटल दुनिया से जोड़े रखते हुए पारंपरिक सेवाओं से रूबरू कराना चाहती है।
शुरुआत के साथ युवा जुड़ने लगे
पंजाब यूनिवर्सिटी के 30,000 से अधिक छात्रों के बीच डाक सेवाओं का उपयोग पहले कम था, लेकिन उद्घाटन के पहले हफ्ते में ही 500 से ज्यादा खाते खुले और 200 स्पीड पोस्ट बुक हुए। छात्र प्रतिक्रियाएं सकारात्मक हैं।
पोस्टल सर्विस अधिकारी इसे मॉडल मानते हुए दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर के यूनिवर्सिटी में विस्तार की योजना बता रहे हैं।
