PU में पंजाब-हरियाणा का Gen Z थीम पोस्ट ऑफिस, 5 मिनट में सेविंग अकाउंट, चेस-वीडियो गेम्स खेलते करें इंतजार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। भारत के डाक विभाग ने पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में पहला जनरल जेड (Gen Z) थीम वाला पोस्ट ऑफिस लॉन्च किया है, जो चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी के हरे-भरे कैंपस में बनाया गया है। इस अनोखे न्यू-टैक डाकघर ने पारंपरिक रस्मों को तोड़ा है और युवाओं को आकर्षित करने के लिए टैक्नोलॉजी को अपनाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस डाकघर में पुराने काउंटरों और लंबी कतारें नहीं दिखेंगी, उनकी जगह यहां युवाओं के लिए वीडियो गेम, सिटिंग जोन और प्ले एरिया तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन समारोह हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी के कुलपति, डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और स्टूडेंट्स की उपस्थिति में हुआ।

साधारण वेटिंग एरिया की जगह यहां यह एक कैफे हाऊस जैसे स्पेस दिया गया है। जहां स्टूडेंट्स कॉफी पीते हुए अपनी ई-मेल ट्रैक कर सकते हैं। फ्लोरिंग विनाइल सेटाइल से बना है जो साफ-सुथरा रहता है। एलईडी लाइटिंग रेनबो इफेक्ट्स के साथ मूड सेट करती है।

छात्रों के लिए खास 'स्टूडेंट पैक' है, जिसमें हल्के वजन वाले लिफाफे, डिस्काउंटेड स्टाम्प्स और इंटरनेशनल रेमिटेंस सर्विस है। फीडबैक के लिए डिजिटल कियोस्क है, जहां रेटिंग दें या सुझाव डाल सकते हैं। इसके अलावा हर हफ्ते 'मेल-ए-मैच' इवेंट आयोजित होते हैं जहां छात्र पत्र लिखकर पुरस्कार जीत सकते हैं।

इंतजार के दौरान चेस खेल समय बिताते हुए स्टूडेंट्स। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सुरक्षा के लिए CCTV और बायोमेट्रिक एंट्री है, जो परिसर की 24x7 एक्टिविटी को ध्यान में रखकर लगाई गई। डाक विभाग के अनुसार यह पहल 'युवा सशक्तिकरण' का हिस्सा है, जो जनरल जेड को डिजिटल दुनिया से जोड़े रखते हुए पारंपरिक सेवाओं से रूबरू कराना चाहती है।