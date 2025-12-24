रेल यात्री कृपया ध्यान दें! अब सफर के दौरान सामान का भी देना होगा चार्ज, टिकट कैंसलेशन को लेकर भी जान लें नियम

मोहित पांडेय, चंडीगढ़। यह अनाउंसमेंट सिर्फ स्टेशन पर ही नहीं, आपकी जेब के लिए भी है। रेलवे ने सफर के नियम बदले हैं और अब अधिक सामान लेकर चलना आसान नहीं होगा। नए नियमों के तहत हर यात्री को तय सीमा तक ही सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति होगी। निर्धारित वजन से ज्यादा सामान पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, तय सीमा से अधिक सामान को कोच में रखने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि उसे अलग से बुक कराना होगा। अतिरिक्त सामान को बुकिंग के जरिए अलग से भेजना होगा, जिसमें सामान के साइज के अनुसार आपको शुल्क देना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह नियम स्लीपर, एसी समेत सभी श्रेणियों के यात्रियों पर लागू होंगे। यात्री अपनी श्रेणी के अनुसार तय अधिकतम सीमा तक अतिरिक्त सामान को कोच में साथ ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए रेलवे की निर्धारित दर से डेढ़ गुना (1.5 गुना) शुल्क देना होगा।



सेकंड क्लास और स्लीपर के यात्रियों के लिए नियम अगर आप ट्रेन के सेकंड क्लास में सफर कर रहे हैं तो ध्यान देना आवश्यक है कि इस बीच आप केवल 35 किलो तक का वजनी सामान फ्री ले जा सकते हैं। अगर कोई यात्री इससे ज्यादा सामान लेकर चलता है, तो वह अधिकतम 70 किलो तक सामान ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे तय शुल्क देना होगा।

वहीं, स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए फ्री अलाउंस थोड़ा ज्यादा है। वे 40 किलो तक का सामान बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ले जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर 80 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए भी अतिरिक्त चार्ज देना होगा।