    रेल यात्री ध्यान दें! माघ मेले के चलते बदला गया इन ट्रेनों का टर्मिनल

    By Daud Khan Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:36 AM (IST)

    कानपुर में माघ मेले के चलते 10 ट्रेनों के टर्मिनल में बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए यह कदम उठाया है। इन ट ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलवे ने माघ मेले को लेकर 10 ट्रेनों का टर्मिनल बदला है। ट्रेनों को आंशिक निरस्त करने के साथ मार्ग परिवर्तन भी किया गया है।

    ट्रेन संख्या 12417 प्रयागराज-नई दिल्ली दो जनवरी से 17 फरवरी तक सूबेदारगंज स्टेशन से रात 10:15 बजे रवाना होगी। ट्रेन संख्या 12418 नई दिल्ली-प्रयागराज एक जनवरी से 16 फरवरी तक सूबेदारगंज स्टेशन पर 6:55 बजे आएगी।

    ट्रेन संख्या 12403 प्रयागराज-लालगढ़ दो जनवरी से 17 फरवरी तक सूबेदारगंज स्टेशन से 11:15 बजे रवाना होगी। ट्रेन संख्या 22438 आनंद विहार टर्मिनल-प्रयागराज 12 से 24 जनवरी तक सूबेदारगंज स्टेशन 6:15 बजे आएगी।

    नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जोगबनी-बाडमेर-हावड़ा सुपरफास्ट, आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली-हावड़ा, हावड़ा-बाड़मेर सुपर फास्ट ट्रेनों का ठहराव प्रयागराज के बजाय सूबेदारगंज स्टेशन पर अलग-अलग तिथियों में होगा।

    प्रयागराज-गोरखपुर 13 से 25 जनवरी तक फाफामऊ स्टेशन से दोपहर 3:35 बजे चलेगी। गोरखपुर-प्रयागराज 13 से 25 जनवरी तक फाफामऊ स्टेशन पर दोपहर 12:55 बजे आएगी।

    चोपन-प्रयागराज दो जनवरी से 17 फरवरी तक प्रयागराज छिवकी स्टेशन दोपहर 12:55 बजे आएगी। प्रयागराज-चोपन 15 से 17 फरवरी तक प्रयागराज छिवकी स्टेशन से दोपहर 3:15 बजे रवाना होगी।

