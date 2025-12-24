कार सवारों ने पुलिस चेकिंग के दौरान बैरियर तोड़ते हुए पुलिसकर्मियों पर चढ़ा दी कार, CCTV में कैद हुई वारदात

जागरण संवाददाता, कानपुर। गंगा बैराज पर शनिवार को डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह और एडीएम ने पुलिसकर्मियों के साथ जहां चेकिंग की थी। वहीं पर मंगलवार शाम चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार ने बैरियर तोड़ते हुए पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाकर उन्हें कुचलने का प्रयास किया।

घटना में दो दारोगा और होमगार्ड समेत तीन लोग घायल हो गए। आरोपित कार सवार बैराज मार्ग से इस्कॉन मंदिर होते हुए बिठूर की ओर भाग निकले। हादसे से अफरा-तफरी मच गई और घायल पुलिसकर्मियों को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस आरोपित कार सवारों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। इसके लिए जनपद और आसपास की पुलिस टीमों को अलर्ट किया गया है। गंगा बैराज पर मंगलवार शाम कोहना पुलिस और यातायात पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान नवाबगंज की ओर से एक काले नीले रंग की हुंडई कार आती हुई दिखाई दी। जिसमें चार युवक बैठे हुए थे।

टीम ने कार को रोकने का इशारा किया। पहले कार थोड़ी धीमी हुई, उसके बाद कार चालक ने अचानक कार की रफ्तार बढ़ा दी। टीम ने कार सवार युवकों को पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपित कार सवारों ने तीन बैरीकेडिंग तोड़ते हुए कार पुलिसकर्मियों पर चढ़ा दी।

जिससे टीम में मौजूद पुलिस कर्मियों ने भगदड़ मच गई। इस बीच आरोपित कार सवार बैराज-बिठूर मार्ग से इस्कॉन मंदिर होते हुए बिठूर की ओर भाग निकले। घटना में अटल घाट चौकी प्रभारी संजय कुमार, आरोगा पूरन सिंह और होमगार्ड हरिप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए।