कार सवारों ने पुलिस चेकिंग के दौरान बैरियर तोड़ते हुए पुलिसकर्मियों पर चढ़ा दी कार, CCTV में कैद हुई वारदात
कानपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान कार सवारों ने बैरियर तोड़ते हुए पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे दो दारोगा सहित तीन लोग घायल हो गए। घटना के बाद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। गंगा बैराज पर शनिवार को डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह और एडीएम ने पुलिसकर्मियों के साथ जहां चेकिंग की थी। वहीं पर मंगलवार शाम चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार ने बैरियर तोड़ते हुए पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाकर उन्हें कुचलने का प्रयास किया।
घटना में दो दारोगा और होमगार्ड समेत तीन लोग घायल हो गए। आरोपित कार सवार बैराज मार्ग से इस्कॉन मंदिर होते हुए बिठूर की ओर भाग निकले। हादसे से अफरा-तफरी मच गई और घायल पुलिसकर्मियों को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस आरोपित कार सवारों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। इसके लिए जनपद और आसपास की पुलिस टीमों को अलर्ट किया गया है।
गंगा बैराज पर मंगलवार शाम कोहना पुलिस और यातायात पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान नवाबगंज की ओर से एक काले नीले रंग की हुंडई कार आती हुई दिखाई दी। जिसमें चार युवक बैठे हुए थे।
टीम ने कार को रोकने का इशारा किया। पहले कार थोड़ी धीमी हुई, उसके बाद कार चालक ने अचानक कार की रफ्तार बढ़ा दी। टीम ने कार सवार युवकों को पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपित कार सवारों ने तीन बैरीकेडिंग तोड़ते हुए कार पुलिसकर्मियों पर चढ़ा दी।
जिससे टीम में मौजूद पुलिस कर्मियों ने भगदड़ मच गई। इस बीच आरोपित कार सवार बैराज-बिठूर मार्ग से इस्कॉन मंदिर होते हुए बिठूर की ओर भाग निकले। घटना में अटल घाट चौकी प्रभारी संजय कुमार, आरोगा पूरन सिंह और होमगार्ड हरिप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना पर कोहना, नवाबगंज और स्वरूप नगर थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। तत्काल घायल पुुलिसकर्मियों को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चौकी प्रभारी संजय कुमार प्राथमिक उपचार कराकर चले गए। जबकि दारोग पूरन सिंह का बायां पैर टूट गया और होमगार्ड को गंभीर चोट लगने के कारण उनका इलाज चल रहा है।
कोहना पुलिस बैराज पर चेकिंग कर रही तभी कार सवारों ने चेकिंग से बचकर भागने में पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया। घटना में दो दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आरेापित कार सवारों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।
आशुतोष कुमार,संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था
