    जालंधर: पकड़ा गया 10 साल पुराने आढ़ती हत्याकांड का आखिरी आरोपी, राजस्थान जेल से लाया गया भूपिंदर सिंह

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:59 AM (IST)

    जालंधर के गोराया में 10 साल पहले हुए आढ़ती नारिंदर सिंह उर्फ निंदर की हत्या के मामले में वांछित आठवें आरोपित भूपिंदर सिंह उर्फ भिंडा को पुलिस ने राजस्

    आढ़ती हत्याकांड में 10 साल से वांछित आठवें आरोपित ने प्रोडक्शन वारंट पर लाकर किया गिरफ्तार (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, जालंधर। गोराया के गांव ढेसियां काहना में करीब 10 साल पहले हुए आढ़ती नारिंदर सिंह उर्फ निंदर की हत्या के मामले में वांछित चल रहे आठवें आरोपित को पुलिस ने राजस्थान की बाड़मेर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया है।

    गिरफ्तार आरोपित की पहचान गांव डविंडा जिला होशियारपुर (हरियाणा) के रहने वाले भूपिंदर सिंह उर्फ भिंडा के रूप में हुई है।

    थाना प्रभारी सिकंदर सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 में गांव ढेसियां काहना के आढ़ती नारिंदर सिंह (निंदर) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

    इस मामले में पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

    जांच के दौरान सात आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जिन्हें सजा भी हो चुकी है।

    मामले का आठवां आरोपित भूपिंदर सिंह उर्फ भिंडा, निवासी गांव डविंडा, जिला होशियारपुर (हरियाणा), लंबे समय से फरार चल रहा था।

    पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित राजस्थान की बाड़मेर जेल में बंद है, जिसके बाद उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया गया।

    थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं।