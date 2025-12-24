Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अटारी हलके में घर पर हमला, नशा बेचने वालों का किया था विरोध, लाखों का कीमती सामना तोड़ा

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:33 AM (IST)

    अमृतसर के अटारी में नशा बेचने वालों का विरोध करने पर कुछ युवकों ने मनदीप सिंह के घर पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। आरोपियों ने घर का दरवाजा तोड़कर ला ...और पढ़ें

    Hero Image

    मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के अटारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव माहल में कुछ लोगों द्वारा एक युवक के घर पर हमला कर दिया। पीड़ित मनदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि नशा बेचने वाले कुछ युवकों ने उनके घर पर हमला कर तोड़फोड़ की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मनदीप सिंह के अनुसार, उनके मोहल्ले में कुछ युवक खुलेआम नशा बेचते थे और नशे की हालत में गली में घूमते रहते थे। जब उन्होंने और उनके परिवार ने इसका विरोध किया और गली में इस तरह की गतिविधियों को रोकने की कोशिश की। जिसके परिणामस्वरूप आरोपी युवकों ने उनसे रंजिश रखनी शुरू कर दी।

    इसी रंजिश के चलते 5 से 6 युवकों ने एकजुट होकर मनदीप सिंह के घर पर हमला कर दिया। जिसमें लाखों का सामान तोड़ दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- देर रात घर में घुसे हथियारबंद लुटेरे, फाजिल्का में बुजुर्ग दंपती को बांधकर लूटा घर; इलाके में दहशत

    5

    घटना के बाद जांच करने पहुंची पुलिस।

    घर का दरवाजा तोड़ अंदर घुसे आरोपी

    आरोप है कि हमलावरों ने घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद घर में रखे सामान को तोड़ना शुरू कर दिया। हमलावर घर की ऊपरी मंजिल तक पहुंचे और वहां रखे घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक्टिवा स्कूटर, अन्य मोटरसाइकिलें, तीन एलसीडी टीवी और एक कंप्यूटर पूरी तरह से तोड़ दिए गए।

    इस हमले में परिवार को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। परिवार के कुछ सदस्यों को चोटें भी आने की सूचना है।

    यह भी पढ़ें- 'गाना-बजाना बंद करो वरना...', पंजाबी सिंगर अमर नूरी को मिली जान से मारने की धमकी, शिकायत दर्ज

    हमला देख परिवार दहशत में

    मनदीप सिंह की पत्नी सिमरन कौर ने बताया कि नशा बेचने वालों का विरोध करने की वजह से उनका पूरा परिवार दहशत में है। उन्होंने कहा कि आरोपी युवक अकसर बुलेट और स्कूटरों पर घर के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे वे घर से बाहर निकलने से भी डरने लगे हैं।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई है, जिसमें कुछ हमलावर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।

    मामले की जांच शुरू

    पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।

    यह भी पढ़ें- हनी सिंह के नागिन गाने पर भड़के BJP नेता अरविंद शर्मा, डीजीपी को शिकायत दे केस दर्ज करवाने की मांग