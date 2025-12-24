अटारी हलके में घर पर हमला, नशा बेचने वालों का किया था विरोध, लाखों का कीमती सामना तोड़ा

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के अटारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव माहल में कुछ लोगों द्वारा एक युवक के घर पर हमला कर दिया। पीड़ित मनदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि नशा बेचने वाले कुछ युवकों ने उनके घर पर हमला कर तोड़फोड़ की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मनदीप सिंह के अनुसार, उनके मोहल्ले में कुछ युवक खुलेआम नशा बेचते थे और नशे की हालत में गली में घूमते रहते थे। जब उन्होंने और उनके परिवार ने इसका विरोध किया और गली में इस तरह की गतिविधियों को रोकने की कोशिश की। जिसके परिणामस्वरूप आरोपी युवकों ने उनसे रंजिश रखनी शुरू कर दी।

इसी रंजिश के चलते 5 से 6 युवकों ने एकजुट होकर मनदीप सिंह के घर पर हमला कर दिया। जिसमें लाखों का सामान तोड़ दिया गया है। यह भी पढ़ें- देर रात घर में घुसे हथियारबंद लुटेरे, फाजिल्का में बुजुर्ग दंपती को बांधकर लूटा घर; इलाके में दहशत घटना के बाद जांच करने पहुंची पुलिस। घर का दरवाजा तोड़ अंदर घुसे आरोपी आरोप है कि हमलावरों ने घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद घर में रखे सामान को तोड़ना शुरू कर दिया। हमलावर घर की ऊपरी मंजिल तक पहुंचे और वहां रखे घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक्टिवा स्कूटर, अन्य मोटरसाइकिलें, तीन एलसीडी टीवी और एक कंप्यूटर पूरी तरह से तोड़ दिए गए।