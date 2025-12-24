Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देर रात घर में घुसे हथियारबंद लुटेरे, फाजिल्का में बुजुर्ग दंपती को बांधकर लूटा घर; इलाके में दहशत

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:57 AM (IST)

    फाजिल्का के जोरा सिंह मान नगर में हथियारबंद लुटेरों ने एक बुजुर्ग दंपती के घर में धावा बोलकर दहशत फैला दी। लुटेरों ने दंपती को बांधकर घर से नगदी, सोना ...और पढ़ें

    Hero Image

    फाजिल्का में आधी रात को हथियारबंद लुटेरों का कहर, बुजुर्ग दंपती को बांधकर घर लूटा (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, फाजिल्का। फाजिल्का के जोरा सिंह मान नगर क्षेत्र में मंगलवार देर रात लुटेरों ने दहशत फैलाते हुए एक बुजुर्ग दंपती के घर धावा बोल दिया।

    पीड़ित खजान सिंह निवासी जोरा सिंह मान नगर ने बताया कि वारदात करीब साढ़े 12 बजे की है, जब चेहरे पर कपड़ा बांधे तीन युवक अचानक घर में दाखिल हुए।

    जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, सबसे पहले घर में मौजूद बुजुर्ग महिला को पिस्टल की नोक पर धमकाया और बाद में कपड़े से दोनो के हाथ-पैर बांध दिए।

    इसके बाद तीनों आरोपियों ने घर में मौजूद हर कमरे, अलमारी और संदूकों की बड़ी बारीकी से तलाशी ली। करीब दो घंटे घर में उत्पात मचाने के बाद तीनों आरोपित उसी रास्ते से फरार हो गए, जिस ओर से आए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लुटेरे घर से नगदी, सोना चांदी आदि सामान लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस अधिकारी ओम प्रकाश की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार से पूरी घटना की जानकारी ली।

    पुलिस ने घर का मुआयना किया और अन्य टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।