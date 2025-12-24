देर रात घर में घुसे हथियारबंद लुटेरे, फाजिल्का में बुजुर्ग दंपती को बांधकर लूटा घर; इलाके में दहशत

जागरण संवाददाता, फाजिल्का। फाजिल्का के जोरा सिंह मान नगर क्षेत्र में मंगलवार देर रात लुटेरों ने दहशत फैलाते हुए एक बुजुर्ग दंपती के घर धावा बोल दिया।

पीड़ित खजान सिंह निवासी जोरा सिंह मान नगर ने बताया कि वारदात करीब साढ़े 12 बजे की है, जब चेहरे पर कपड़ा बांधे तीन युवक अचानक घर में दाखिल हुए।

जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, सबसे पहले घर में मौजूद बुजुर्ग महिला को पिस्टल की नोक पर धमकाया और बाद में कपड़े से दोनो के हाथ-पैर बांध दिए।

इसके बाद तीनों आरोपियों ने घर में मौजूद हर कमरे, अलमारी और संदूकों की बड़ी बारीकी से तलाशी ली। करीब दो घंटे घर में उत्पात मचाने के बाद तीनों आरोपित उसी रास्ते से फरार हो गए, जिस ओर से आए थे।