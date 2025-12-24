Language
    'गाना-बजाना बंद करो वरना...', पंजाबी सिंगर अमर नूरी को मिली जान से मारने की धमकी, शिकायत दर्ज

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:11 AM (IST)

    पंजाबी गायिका अमर नूरी को जान से मारने की धमकी मिली है। कॉल करने वाले ने खुद को इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह बताकर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। आरो ...और पढ़ें

    पंजाबी सिंगर अमर नूरी को मिली जान से मारने की धमकी (File Photo)


    संवाद सूत्र, लुधियाना। पंजाबी गायिका और अदाकारा अमर नूरी को एक धमकी भरी कॉल मिली। कॉल करने वाले ने खुद को इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह बताते हुए अमर नूरी को धमकाया है और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है।

    आरोपित ने कहा कि अमर नूरी का बेटा, जो संगीत और गायन के क्षेत्र में सक्रिय है, यदि गाना-बजाना और म्यूजिक का काम बंद नहीं करता तो उसे और उसके पूरे परिवार को अंजाम भुगतना पड़ेगा।

    साक्ष्यों के आधार पर चल रही पूछताछ

    अमन नूरी प्रसिद्ध गायक सरदूल सिकंदर की पत्नी हैं। धमकी भरी कॉल आने के बाद अमर नूरी और उनके परिवार ने पुलिस के पास लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपित तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

    16 दिसंबर को आया धमकी भरा कॉल

    यह भी जांच की जा रही है कि कॉल करने वाले ने पुलिस अधिकारी की फर्जी पहचान क्यों अपनाई। डीएसपी मोहित सिंगला ने बताया कि अमर नूरी को 16 दिसंबर को यह धमकी भरी कॉल आई थी। अब तक इस मामले में तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

     