'गाना-बजाना बंद करो वरना...', पंजाबी सिंगर अमर नूरी को मिली जान से मारने की धमकी, शिकायत दर्ज

संवाद सूत्र, लुधियाना। पंजाबी गायिका और अदाकारा अमर नूरी को एक धमकी भरी कॉल मिली। कॉल करने वाले ने खुद को इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह बताते हुए अमर नूरी को धमकाया है और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है।

आरोपित ने कहा कि अमर नूरी का बेटा, जो संगीत और गायन के क्षेत्र में सक्रिय है, यदि गाना-बजाना और म्यूजिक का काम बंद नहीं करता तो उसे और उसके पूरे परिवार को अंजाम भुगतना पड़ेगा।

साक्ष्यों के आधार पर चल रही पूछताछ

अमन नूरी प्रसिद्ध गायक सरदूल सिकंदर की पत्नी हैं। धमकी भरी कॉल आने के बाद अमर नूरी और उनके परिवार ने पुलिस के पास लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।