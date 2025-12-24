हनी सिंह के नागिन गाने पर भड़के BJP नेता अरविंद शर्मा, डीजीपी को शिकायत दे केस दर्ज करवाने की मांग

संवाद सहयोगी, जालंधर। पंजाबी रैपर व गायक यो यो हनी सिंह के खिलाफ जालंधर से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने डीजीपी पंजाब को शिकायत देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा पंजाब के सह-संयोजक अरविंद शर्मा ने हनी सिंह के हाल ही में रिलीज हुए पंजाबी गाने नागिन में को अश्लील बताते हुए इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और गाने को यूट्यूब सहित सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने की मांग रखी है।

डीजीपी को दी गई शिकायत में अरविंद शर्मा ने कहा कि उक्त गाने में नग्नता के भद्दे डांस और आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए हैं, जो पंजाबी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मनोरंजन के नाम पर पंजाबी संगीत और पहचान को बदनाम किया जा रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि पंजाब की संस्कृति सम्मान मर्यादा और महिलाओं के प्रति आदर के लिए जानी जाती है, लेकिन इस तरह के गाने समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं।