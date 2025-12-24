Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब की महिलाओं को बड़ा तोहफा, पंजाब सरकार ने दी 895 करोड़ की वित्तीय सहायता

    By Rohit Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:44 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने विधवा और आश्रित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 895 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सामाजिक सुरक्षा मंत्री बलजीत कौर ...और पढ़ें

    Hero Image

    विधवा और आश्रित महिलाओं को अब तक 895 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। विधवा और आश्रित महिलाओं को अब तक 895 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।

    सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ड. बलजीत कौर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक राज्य की 6 लाख 75 हजार 857 पात्र लाभार्थी महिलाओं को यह वित्तीय सहायता नियमित रूप से प्रदान की जा रही है, जिससे लाखों परिवारों को आर्थिक सहारा मिल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह योजना केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि विधवा और आश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, आत्मसम्मान और आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक सशक्त कदम है, ताकि वे अपने और अपने परिवारों के भविष्य को सुरक्षित कर सकें।

    कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विधवा और आश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा इस मद के अंतर्गत 1,170 करोड़ रुपये का बजट प्रविधान किया गया है, जिसका लाभ पारदर्शी और सरल प्रक्रिया के माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है।