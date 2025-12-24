पंजाब की महिलाओं को बड़ा तोहफा, पंजाब सरकार ने दी 895 करोड़ की वित्तीय सहायता

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। विधवा और आश्रित महिलाओं को अब तक 895 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ड. बलजीत कौर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक राज्य की 6 लाख 75 हजार 857 पात्र लाभार्थी महिलाओं को यह वित्तीय सहायता नियमित रूप से प्रदान की जा रही है, जिससे लाखों परिवारों को आर्थिक सहारा मिल रहा है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह योजना केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि विधवा और आश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, आत्मसम्मान और आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक सशक्त कदम है, ताकि वे अपने और अपने परिवारों के भविष्य को सुरक्षित कर सकें।