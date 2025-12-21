मांगों को लेकर चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर धरना जारी, 264वें दिन भी नहीं मिला समाधान

जागरण संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट के शाहपुरकंडी बैराज औसती संघर्ष कमेटी की ओर से अपनी लंबित मांगों को लेकर रणजीत सागर बांध परियोजना के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर धरना 264वें दिन भी जारी रहा। ये धरना 2 अप्रैल से जारी है। लंबे समय के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने बताया कि सरकार और प्रशासन की उदासीनता के चलते प्रभावित परिवारों में गहरी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को भी एक महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई।