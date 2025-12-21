किसानों-मजदूरों मोर्चा की सरकार से सोमवार को बैठक, बिजली संशोधन बिल सहित अन्य मांगों पर होगी चर्चा

जागरण संवाददाता, पटियाला। किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) द्वारा बिजली संशोधन बिल के खिलाफ चल रहे संघर्ष के दौरान दूसरे दौर की बैठक कल, सोमवार, चंडीगढ़ में राज्य भवन में होगी। ये बैठक तकरीबन 1 बजे शुरू होगी। जिसमें किसान नेता बिजली सांशोधन बिल सहित अन्य मांगों पर बात करेंगे।

दो दिन पहले भी सरकार के बीच करीब 9 घंटे चली बैठक में पंजाब सरकार ने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा सरकार के स्तर पर बिजली संशोधन बिल का विरोध करने का बयान दिया गया। 18 और 19 दिसंबर को पंजाब भर के डीसी कार्यालयों पर चले मोर्चों और 20 दिसंबर से पंजाब में रेल रोको आंदोलन के आह्वान के बीच, सरकार द्वारा किसान मजदूर मोर्चा के साथ चंडीगढ़ पहले दौर की बैठक बुलाई गई थी।

सोमवार भी बैठक में सरकार की ओर से एस.पी.एस. परमार (आईपीएस, लॉ एंड ऑर्डर), अरशदीप सिंह थिंद (आईएएस, प्रशासनिक सचिव—कृषि एवं किसान कल्याण), बसंत गर्ग (आईएएस, प्रशासनिक सचिव—पावर), सनाली गिरी (आईएएस, सचिव—राजस्व एवं पुनर्वास) के उपस्थित रहने का अनुमान है।

5 दिसंबर के सांकेतिक रेल रोको के आह्वान, 10 दिसंबर को पूरे पंजाब में प्रीपेड मीटर उतारकर बिजली घरों में जमा कराने के कार्यक्रम को मिला व्यापक समर्थन और दो दिनों तक डीसी कार्यालयों पर चले मोर्चों में जनता की बड़ी भागीदारी का ही प्रभाव है कि आज पंजाब सरकार बिजली बिल के खिलाफ बोलने को तैयार हुई है।